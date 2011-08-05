Арешт Тимошенко — скоріше морально-психологічний тиск, ніж об’єктивна необхідність - юрист

Дії судді Родіона КІРЄЄВА, який прийняв рішення про взяття під варту Юлії ТИМОШЕНКО, швидше, справляють враження покарання та морального і психологічного тиску, ніж об’єктивної необхідності в забезпеченні законності. Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив адвокат юридичної фірми «Грамацький і партнери» Ігор РЕУТОВ, коментуючи сьогоднішнє рішення судді Печерського районного суду м.Києва Р.КІРЄЄВА про зміну запобіжного заходу Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на арешт.

І.РЕУТОВ зазначає, що, на його думку, підстав для зміни запобіжного заходу щодо підсудної Ю.ТИМОШЕНКО немає, оскільки вона не змінила своєї поведінки і не вчинила жодної дії, яка б відрізнялася від тих дій, коли в якості запобіжного заходу було обрано підписку про невиїзд.

Юрист також акцентував, що запобіжний захід – це захід, що має на меті запобігання ухиленню від слідства, перешкоджанню встановлення істини у справі та забезпечення виконання процесуальних рішень у справі. А Ю.Тимошенко з`являлася постійно до суду приймала участь в засіданні, зауважив І.РЕУТОВ.

Водночас, додав юрист, хоча формально, арешт не позбавляє Ю.Тимошенко процесуальних прав, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, він ускладнює їхню реалізацію, оскільки реалізовувати свої права, перебуваючи у СІЗО, в нашій країні вкрай важко.

Коментуючи дії народних депутатів, які намагалися перешкодити взяттю під варту Ю.ТИМОШЕНКО, І.РЕУТОВ зазначив, що це є перешкоджанням діяльності правоохоронним органам. Втім, додав юрист, очевидно, це пов’язано з тим, що юридичну відповідальність такі депутати можуть понести лише за згоди Верховної Ради України, а така згода навряд чи буде надана.

Прогнозуючи подальші кроки захисту Тимошенко, юрист ЮФ «Грамацький і партнери» зазначив, що захист має право протягом 3 діб подати апеляцію на ухвалу про обрання запобіжного заходу, і вона має бути розглянута також впродовж трьох діб. Крім того, захист має право клопотати перед судом про зміну запобіжного заходу без обмеження кількості таких клопотань. При цьому запобіжний захід може бути змінений за умови, якщо необхідність в обраному запобіжному заході відпала, тому захисникам необхідно обґрунтувати клопотання тим, що обставини змінилися, загроз для перешкоджання встановленню істини немає.

На думку І.РЕУТОВА, в якості зміненого запобіжного заходу може бути обрано підписку про невиїзд, оскільки взяття на поруки є малоймовірним через м`якість і відсутність реального впливу на підсудного.

Юрист також роз’яснив, що процедура взяття під варту стандартна. Суд вправі доручити виконання ухвали органам внутрішніх справ. Один примірник ухвали суду направляється разом з заарештованим у відповідне місце досудового ув`язнення для виконання. Взяття під варту особи на судовому засіданні здійснюється начальником варти внутрішніх військ за розпорядженням головуючого у судовому засіданні після оголошення ухвали суду. Якщо при розгляді в суді справи може виникнути необхідність заміни запобіжного заходу підсудному на взяття під варту у залі судового засідання, то суддя (головуючий) завчасно надсилає до військової частини (підрозділу), котра обслуговує даний суд, відповідну заявку або телеграму без зазначення конкретної особи, яка може бути заарештована (п. 20 Інструкції про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського райсуду Р.КІРЄЄВ задовольнив клопотання обвинувачення про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

З клопотанням арештувати екс-прем`єра сьогодні звернулися представники державного обвинувачення, стверджуючи, що підсудна систематично порушує закон і не дотримується вимог судді під час судового засідання. Як сказав суддя, зокрема, Ю.Тимошенко "систематично" заважала проводити допит свідків. Суддя також звинуватив підсудну в неповазі до суду, тому, що вона не називає своє ім`я та не з`являється на засідання (хоча Тимошенко просто запізнилась двічі на засідання).

"Через системні порушення, перешкоди у встановленні істини, порушення порядку у розгляду справи суд постановив змінити міру запобіжного заходу на взяття під варту", - зачитав Р.КІРЄЄВ рішення суду. Одразу після цього Ю.ТИМОШЕНКО відвези до Лук’янівського СІЗО.

Адвокат Тимошенко Юрій СУХОВ вже заявив, що подаватиме апеляцію на рішення судді.

Довідка УНІАН. Впродовж всього судового розгляду т. н. «газової справи» обговорювалась можливість арешту Ю.Тимошенко. Так, 22 липня захисник Сергій ВЛАСЕНКО (вже відсторонений на той момент від процесу) заявив журналістам, що суддя отримав вказівку від адміністрації Президента України про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на арешт.

28 липня представники державного обвинувачення подали клопотання про зміну запобіжного заходу Ю.ТИМОШЕНКО на арешт, мотивуючи це тим, що підсудна перешкоджає встановленню істини у справі шляхом заважання судовому процесу, однак суд не задовольнив його. Тоді суддя Р.КІРЄЄВ наголосив, що зміна запобіжного заходу на арешт є найсуворішим заходом, який застосовується у крайніх випадках, коли інші заходи вже вичерпані. Сама Ю.ТИМОШЕНКО назвала наміри змінити запобіжний захід на арешт формою тиску на неї.

Водночас, юристи висловлювали нерозуміння мотивацією зміни запобіжного заходу, та зазначали, що взяття під варту зробить цей процесс ще більше "піарно-політичним".

Генеральна прокуратура України висунула Ю.Тимошенко обвинувачення за ч.3 статті 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році.