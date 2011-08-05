Президент Європарламенту стурбований арештом Тимошенко, який виглядає "політично мотивованим"

Брюссель. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК стурбований у зв’язку з взяттям під варту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в його коментарі, переданому власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я стривожений новинами про рішення суду затримати колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Контекст та умови створюють стурбованість щодо політичної природи цього рішення, а також щодо застосування верховенства права в Україні”, - заявив Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту зазначив, що нещодавно висловлював свою стурбованість лідерам України щодо вибірковості кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО та інших колишніх урядовців.

“Я закликаю Україну дотримуватися принципів та спільних цінностей, які визначають наші відносини, і є сутністю «Східного партнерства»”, - наголосив Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. "Через системні порушення, перешкоди у встановленні істини, порушення порядку у розгляду справи суд постановив змінити міру запобіжного заходу на взяття під варту", - зачитав Р.КІРЄЄВ рішення суду.

Одразу після цього Ю.ТИМОШЕНКО відвези до Лук’янівського СІЗО.