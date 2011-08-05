Курс НБУ на 08.08.11

Офіційний курс НБУ на 08.08.11100 USD США - 797.1200 (на 5 серпня - 797.1200)100 EUR - 1128.3234 (на 5 серпня - 1134.2220)10 RUR - 2.8129 (на 5 серпня - 2.8629)Облікові курси банківських металів на 08.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132720.48 (на 5 серпня-132660.70)961XAG10Срібло-3127.90 (на 5 серпня-3317.61)962XPT10Платина-135510.40 (на 5 серпня-140053.98)964XPD10Паладій-58907.17 (на 5 серпня-62852.91)

Офіційний курс НБУ на 08.08.11 100 USD США - 797.1200 (на 5 серпня - 797.1200) 100 EUR - 1128.3234 (на 5 серпня - 1134.2220) 10 RUR - 2.8129 (на 5 серпня - 2.8629) Облікові курси банківських металів на 08.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 132720.48 (на 5 серпня - 132660.70) 961 XAG 10 Срібло - 3127.90 (на 5 серпня - 3317.61) 962 XPT 10 Платина - 135510.40 (на 5 серпня - 140053.98) 964 XPD 10 Паладій - 58907.17 (на 5 серпня - 62852.91)

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