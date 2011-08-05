«Батьківщина» розпочинає безстрокове пікетування Печерського райсуду Києва

Фракція "БЮТ-Батьківщина" ухвалила рішення про безстрокове пікетування Печерського районного суду м. Києва, починаючи із сьогоднішнього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під Лук’янівським СІЗО повідомив народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Прийнято одностайне рішення розпочати безстрокову акцію-пікет Печерського районного суду», - сказав він. За його словами, зараз усі депутати, які брали участь у засіданні фракції "БЮТ-Батьківщина", виїхали під стіни Печерського райсуду.

«Ми знаємо, що там скупчилася велика кількість міліції і що там можуть бути інциденти», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він також додав, що сьогодні була заява представників Адміністрації Президента, в якій йшлося про те, що керівництво країни не має жодного відношення до сьогоднішнього арешту Ю.ТИМОШЕНКО. «Це відверта брехня. Суддя КІРЄЄВ – це не самостійна людина, це маріонетка з Банкової. Я переконаний у тому, що рішення щодо арешту Ю.ТИМОШЕНКО було санкціоноване Президентом України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання обвинувачення про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Одразу після цього Ю.ТИМОШЕНКО відвези до Лук’янівського СІЗО.

Генеральна прокуратура України висунула Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачення за ч.3 статті 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” під час підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році.