МЗС РФ: “газові” угоди 2009 року укладались відповідно до національного законодавства двох країн

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявляють, що суд над колишнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО має бути неупередженим, а «газові» угоди 2009 року укладались відповідно до національного законодавства двох держав.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, розміщеному на сайті міністерства.

«Всі «газові» угоди 2009 року укладалися у суворій відповідності до національного законодавства двох держав і міжнародного права, і на їх підписання були одержані необхідні вказівки Президентів Росії та України», - говориться в заяві.

У МЗС РФ виходять з того, що судовий розгляд стосовно Ю.ТИМОШЕНКО має бути «справедливим і неупередженим, відповідати всім вимогам українського законодавства при забезпеченні можливостей захисту і дотриманні елементарних гуманітарних норм і правил».

Заява зроблена у зв`язку з рішенням Печерського районного суду Києва заарештувати Ю.ТИМОШЕНКО, яку Генпрокуратура України звинувачує в перевищенні владі при укладенні контракту на постачання російського газу в 2009 році.