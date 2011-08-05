Головне на 5 серпня

Фінанси

Міжнародні валютні резерви НБУ зросли на 0,6% – до 37,8 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в липні 2011 року збільшилися на 0,6%, або на 229,35 млн. дол., – до 37 млрд. 813 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (було 34 млрд. 576,40 млн. дол.) золотовалютні резерви збільшилися на 9,4%, або на 3 млрд. 237,32 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 серпня в структурі резервів 36 млрд. 256,1 млн. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 110,84 млн. дол., золото – 1 млрд. 446,75 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

***

ДПСУ планує в серпні відшкодувати в автоматичному режимі ПДВ на 2 млрд. грн.

Державна податкова служба України планує в серпні 2011 року відшкодувати в автоматичному режимі податку на додану вартість на суму 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник голови ДПСУ Сергій ЛЕКАРЬ.

«У поточному місяці ми очікуємо, згідно з поданими деклараціями (у липні - УНІАН) і відповідним прогнозам, близько 2 млрд. грн. відшкодування (ПДВ в автоматичному режимі - УНІАН) і значний приріст платників, які отримають відшкодування», - сказав С.ЛЕКАРЬ.

У той же час, він відзначає збільшення середньомісячної заявки на відшкодування ПДВ.

«Ресурс, який виділило Міністерство фінансів, у нас на 3,3 млрд. грн. при середній заявці 3,8 млрд. грн. Є деяка недостача коштів», - сказав С.ЛЕКАРЬ.

У той же час він відзначив, що в поточному році відшкодування ПДВ здійснюється своєчасно і в рамках Податкового кодексу.

За його словами, з початку року платники податків заявили до відшкодування 26,3 млрд. грн. податку. Всього відшкодовано 25,4 млрд. грн. С.ЛЕКРЬ зазначив, що різниця в 1 млрд. грн. пов`язана із заборгованостями у минулих періодах.

Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.

***

Зміни до Податкового кодексу набудуть чинності із завтрашнього дня. Крім ряду норм...

Закон про внесення змін до Податкового кодексу опубліковано в сьогоднішньому випуску газети «Голос України» (№ 144).

Згідно з документом, закон набуде чинності із завтрашнього дня, крім окремих норм.

Законом зокрема встановлюється, що платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права надавати уточнюючі розрахунки до наданих раніше декларацій. Крім того, платник податку, який діяв згідно консультації податкового органу, не може бути притягнутий до відповідальності.

Документом також встановлюється, що до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності малого бізнесу не проводяться фактичні перевірки фізосіб-підприємців, які не зареєстровані платниками ПДВ, і юросіб, які працюють за спрощеною системою оподаткування з включенням ПДВ у єдиний податок.

Також закон передбачає, що у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній квартал поточного року більш ніж на 20% в порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою, він має право скоротити суму авансового платежу, яка підлягає сплаті в наступний період, пропорційно зменшенню суми доходу.

Відповідно до закону, звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в рамках фактичних витрат, які не перевищують загальну річну суму: передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, який здійснює держрегулювання в сфері електроенергетики та на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва електричних мереж , станцій, магістральних газопроводів, підземних сховищ газу, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів для фінансування цих цілей; передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб`єктів природних монополій, виробників електричної, теплової енергії згідно з рішеннями Кабміну; витрат в рамках інвестиційної складової .

Крім того, документ продовжить дію знижених акцизів на бензин і дизельне паливо до 31 серпня 2011 року.

***

Fitch присвоїло випуску облігацій Ощадбанку фінальні рейтинги «B»/«RR4»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій SSB No.1 PLC, що мають обмежений регрес на емітента, на суму 200 млн. зі ставкою 8,25% фінальний довгостроковий рейтинг «B» і фінальний рейтинг зворотності активів "RR4".

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, облігації консолідуються і утворюють єдину серію з існуючим випуском облігацій на суму 500 млн. зі ставкою 8,25% і погашенням в березня 2016 р. Надходження по облігаціях будуть використані виключно для фінансування кредиту в доларах США для ВАТ «Державний Ощадний Банк України» («Ощадбанк»).

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 72,452 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 49,452 млрд. грн., зобов`язання - 55,055 млрд. грн., статутний капітал - 14,496 млрд. грн., власний капітал - 17,396 млрд. грн.

«Ощадбанк» у першому півріччі 2011 року скоротив чистий прибуток на 32% проти показника аналогічного періоду 2010 року - до 247 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.

***

Надходження в бюджет ПФ зросли на 4,2% – до 114 млрд. грн.

За оперативними даними, в бюджет Пенсійного фонду (ПФ) з усіх джерел фінансування в січні-липні 2011 року надійшло 114,121 млрд. грн., що на 4,2%, або на 4,587 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється у звіті фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Зокрема, власні надходження становили 77,684 млрд. грн., що на 19,8%, або на 12,813 млрд. грн., більше, ніж у січні-липні 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за звітний період становили 122,561 млрд. грн.

ПФ відзначає, що пенсійні виплати в січні-липні ц.р. забезпечені в повному обсягу у всіх регіонах.

Виплати пенсій здійснювалися за рахунок перехідного залишку на початок цього року і поточних надходжень.

***

Справа Тимошенко

Тимошенко взяли під варту

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив постанову про зміну стосовно колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення Р.КІРЄЄВ ухвалив протягом години, на яку було оголошено перерву у судовому засіданні.

«Враховуючи, що Ю.ТИМОШЕНКО звинувачується у вчиненні тяжкого злочину, який передбачає покарання понад сім років, вона може ухилитися від судового розгляду та інших процесуальних дій… Змінити міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Р.КІРЄЄВ, мотивуючи своє рішення, зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО систематично порушує порядок судового засідання, постійно висловлює зневагу до суду та учасників процесу, не виконує розпорядження головуючого у справі та відмовилася назвати адресу свого проживання.

Крім того, за словами Р.КІРЄЄВА, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася сьогодні надати пояснення причин, через які не з’явилася до суду о 9 год. ранку.

Ю.ТИМОШЕНКО вивели з зали Печерського районного суду Києва співробітники судової міліції «Грифон» та спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, всім іншим присутнім не дають вийти з зали суду. Працівники судової міліції «Грифон» стоять в декілька рядів і не дають нікому зрушити з місця.

Ю.ТИМОШЕНКО під час арешту попросила не вдягати їй наручники до того моменту, поки вона не вийде з зали.

Ю.ТИМОШЕНКО передала особисті речі народному депутату України Сергію ВЛАСЕНКУ, який намагався до виведення з зали наблизитися до неї, але бійці підрозділу «Беркут» перешкодили йому.

У дверях виникла сутичка між народними депутатами і співробітниками «Грифону».

***

Прогноз Азарова: дефіцит бюджету «Нафтогазу» в 2011 році становитиме 11 млрд. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2011 року становитиме 11 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз він зробив сьогодні під час надання показань у Печерському районному суді м. Києва під час розгляду кримінальної справи екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«І у 2009 році, і у 2010 році, і зараз касовий розрив «Нафтогазу» - значний. Він, безумовно, скорочується і, я думаю, ми орієнтуємося, розраховуємо, що вийдемо приблизно на 11 млрд. за рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду відзначив, що такий рівень дефіциту коштів напряму пов`язаний з рішенням Стокгольмського арбітражу про компенсацію компанії «РосУкрЕнерго» втрат і природного газу, вилученого у 2009 році урядом Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2011 рік з дефіцитом 8,5 млрд. грн.

У 2010 році дефіцит НАК «Нафтогаз України» становив 60 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

Кабмін розглядає можливість розірвання газового контракту через суд - Азаров

Прем`єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ не виключає можливості розірвання газових угод 2009 року через суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, під час дачі показань у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Уряд розглядає можливість розірвання цього контракту через суд, але таке рішення ще не прийнято», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, таке рішення є дуже відповідальним і перш ніж звертатися до суду, потрібно бути впевненим у результаті.

«Ми все ж сподіваємося шляхом переговорів досягти зниження ціни», - заявив М. АЗАРОВ.

***

ПЕК

Експертна комісія оприлюднила висновки про причини аварії на шахті Бажанова

Експертна комісія оприлюднила висновки про причини аварії на шахті ім. Бажанова у Макіївці Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, аварія сталася в результаті накладення декількох факторів.

За даними комісії, одним із них є наявність у стінах зруйнованого копра значних за розмірами зон з низькою міцністю бетону. Результати випробування окремих фрагментів зруйнованих стін показали, що бетон стін характеризується високим ступенем неоднорідності, мінімальне значення його міцності майже у 7 разів менше за проектне.

Також, за висновкам комісії, можливими факторами, що викликали аварію, є:

1. Баштовий копер введений в експлуатацію в 1960 році, при його будівництві не здійснювався належний контроль за якістю бетону через відсутність приладів неруйнівного контролю (якщо покладений бетон якісний, то з роками міцність його збільшується).

2. З роками експлуатації накопичувалися й інші негативні фактори, зокрема:

заміна шведських машин і електродвигунів у 1981 році (вугільний підйом) і в 1988 році (породний підйом) на більш потужні та важкі вітчизняного виробництва, що призвело до збільшення статичного та динамічного навантаження на копер;

у ході експлуатації копра через появу тріщин має місце зниження морозостійкості, отже і довговічності бетону, що в процесі експлуатації призвело до зниження його міцності.

3. У результаті тривалої експлуатації (близької до граничного терміну - 50 років) у стінах копра з`явилися тріщини, в які за рахунок депресії притягувалася атмосферна волога і вугільний пил, що має у своєму складі сірку та її сполуки. Остання у свою чергу призвела до прискорення швидкості корозії бетону та арматури, що призвело до неприпустимого зниження несучої здатності стін.

4. Наявність виведеного з експлуатації вентиляційного каналу, а саме - порушення його герметичності в місці примикання до ствола може бути джерелом залучення (притягання) ґрунтових вод за рахунок депресії у стволі. Це могло призвести до ослаблення ґрунту основи фундаменту копра (можливо вимивання і висмоктування ґрунту в ствол). У результаті цього міг виникнути крен фундаменту і копра в цілому, що могло призвести до критичного крену копра.

5. Тривале динамічне навантаження в зоні розташування розвантажувальних кривих у сукупності із тріщиноутворенням у результаті багаторічної експлуатації, а також корозійного пошкодження бетону та арматури могли призвести до поступової втрати несучої здатності стін.

За висновками комісії, сукупність цих фактів у поєднанні з несприятливими погодними умовами (проливні дощі, сильний вітер упродовж тижня напередодні аварії) могла призвести до обвалення копра.

Також комісія рекомендували вжити низку післяаварійних заходів. Зокрема керівництву шахти рекомендовано:

Роботи з відновлення комплексу скіпового копра вести за спеціальним проектом, розробленим і узгодженим в установленому порядку. Під час ведення аварійних робіт вести контроль зі сторони шахти і виконавців за елементами зруйнованого копра, які вилучаються при розбиранні.

Розробити і здійснити заходи щодо підтримання у безпечному стані гірничих виробок, обладнання, механізмів, вентиляції шахти.

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України рекомендовано:

Дати вказівку на проведення перевірки стану всіх баштових копрів, маючи на увазі першочергові роботи по копрах з еркерами, і розробити заходи щодо забезпечення їх безпечної експлуатації.

Внести зміни до нормативних документів щодо термінів і порядку обстеження баштових копрів.

У висновках зазначено, що після виконання в повному обсязі робіт з демонтажу зруйнованих елементів залізобетонного копра та огляду будівельної частин «шийки» копра, підйомних машин та їх елементів, причини аварії можуть бути уточнені.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2011 року в Макіївці на шахті ім. Бажанова (Донецька область) обрушився баштовий копер, загинули 11 шахтарів і 4 – постраждали.

***

«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за імпортований у липні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований у липні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 477 млн. дол. США за імпортований у липні природний газ.

Ціна природного газу для "Нафтогазу України" у третьому кварталі 2011 року становить близько 355 дол. за 1 тис. куб. м.

Компанія також нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

***

Україна за 7 місяців збільшила видобуток вугілля на 9,8%

Вугледобувні підприємства України, за оперативними даними, в січні-липні 2011 року збільшили видобуток рядового вугілля на 9,79%, або 4,365 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 47,506 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля за сім місяців ц.р. скоротився на 0,4%, або 58 тис. тонн – до 14,797 млн. тонн, енергетичного – зріс на 15,1%, або 4,297 млн. тонн – до 32,709 млн. тонн.

Підприємства Міненерговугілля в січні-липні ц.р. видобули 22,432 млн. тонн рядового вугілля, що на 2,7%, або 588 тис. тонн, менше, ніж у січні-липні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.

У 2009 році Україна скоротила видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля перебуває 20 вугледобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.

***

Фондовий ринок

Український фондовий ринок сьогодні обвалився слідом за світовими

Український фондовий ринок обвалився слідом за світовими ринками. Так, індекс Української біржі, станом на 11:40, обвалився на 3,78% - до 2123,91 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Індекс ПФТС знизився на 1,49% - до 850,34 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, з відкриттям сьогоднішніх торгів на торгових майданчиках Європи біржові індекси стали знижуватися вслід за американськими індексами, які звалилися напередодні. Так, індекси Dow і S&P знизилися у четвер, 4 серпня, більш ніж на 4%, а Nasdaq втратив 5%.

***

Світовий ринок акцій втратив цього тижня 2,5 трлн. дол. своєї капіталізації

Світовий ринок акцій втратив понад 2,5 трлн. дол. сумарної капіталізації всіх компаній через зростаючі побоювання інвесторів про те, що глобальна економіка рухається у напрямі нової рецесії, повідомляє Reuters.

Сума, на яку знизився світовий індекс акцій MSCI All-Country World Index, практично дорівнює розміру економіки Франції. Індекс втратив за тиждень 8,6% і на шляху до максимального одноденного падіння з листопада 2008 р.

Американський індекс широкого ринку S&P 500 втратив більш як 840 млрд. дол. ринкової капіталізації компаній за тиждень, тоді як акції Європи MSCI Europe у сумі подешевшали на 817 млрд. дол.

Європейські ринки акцій у четвер впали більш ніж на 3% до рівня середини 2009 р., американський фондовий ринок обвалився майже на 5%, показавши гірший розпродаж за два роки, а ринки Азії завершили торги у п`ятниці обвалом у діапазоні 2,2-4,5%.

***

Агро

У Києві побудують два заводи з виробництва гіпохлориту натрію для очищення води

У Києві побудують два заводи з виробництва гіпохлориту натрію, що дасть змогу ефективно очищати та знезаражувати воду.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сказав голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій ЧЕНЧЕВИЙ.

Як зауважує прес-служба, на відміну від хлору, гіпохлорит натрію безпечний при зберіганні та перевезенні.

«Сьогодні у місті я би визначив дві основні проблеми, зокрема, це модернізація очисних споруд та будівництво двох заводів з виробництва гіпохлориту натрію на території Дніпровської та Деснянської водозабірних станцій. Наразі тривають проектні роботи», – сказав В.ЧЕНЧЕВИЙ.

Він переконаний, що, за умови будівництва заводів, упродовж найближчих декількох років столиця повністю відмовиться від використання рідкого хлору для очищення питної та поступово модернізує систему водоочистки в цілому. Нагадаємо, що ці заходи передбачені програмою «Питна вода Києва до 2020 року».

«Вважаю, що модернізація, яка відбувається у «Київводоканалі», дасть можливість використовувати технології очищення води, які дозволять підняти її якість до європейських параметрів», – додав В.ЧЕНЧЕВИЙ.

***

Транспорт/Зв`язок

До Євро-2012 на автошляхах України з`являться покажчики на латиниці

До чемпіонату з футболу Євро-2012 на автошляхах України з`являться покажчики на латиниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Як наголошується в повідомленні, міністерство ініціює розробку плану заходів щодо приведення в належний стан знаків маршрутного орієнтування, дорожньої розмітки, майданчиків відпочинку та інших об`єктів сервісу.

Головні автомобільні дороги, якими будуть переміщатися учасники і гості турніру, будуть оснащені системою дорожніх знаків, на яких текстова інформація, окрім українського, буде вказуватися ще й латинськими буквами. Як відзначають в міністерстві, це дозволить забезпечити комфортне і безпечне пересування громадян і гостей країни, зокрема, тих, які прибудуть на футбольний чемпіонат Євро-2012, за українськими дорогами загального користування - за допомогою таких інформаційних покажчиків вони безперешкодно зможуть потрапити в готелі, на стадіони, бази відпочинку, аеропорти.

Як наголошується в повідомленні, буде введено єдиний підхід для всіх доріг, задіяних у проведенні футбольного чемпіонату Євро-2012.

***

«Богдан Моторс» поставить Київу 202 тролейбуса на суму 46 млн. євро

ПАТ «Автомобільна компанія "Богдан Моторс"», яке входить до складу корпорації «Богдан», підписало контракт з КП «Київпастранс» на поставку 202 тролейбусів «Богдан» в період з жовтня 2011 року по жовтень 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошується, що фінансування контракту здійснюється за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Згідно з контрактом, комунальний перевізник столиці отримає 105 тролейбусів «Богдан Т901» (18 метрів) і 97 тролейбусів «Богдан Т701» (12 метрів).

Сума контракту складає близько 46 млн. євро.

Як повідомлялося, 14 липня Київська міськрада дозволила столичній міськадміністрації залучити кредит на 350 млн. грн. для закупівлі 77 зчленованих тролейбусів.

Згідно з підписаними українським урядом меморандумів з виробниками автотехніки, ТОВ «ЛАЗ» є основним постачальником міського транспорту (автобусів і тролейбусів) в міста, що прийматимуть фінальну частину Євро-2012, корпорація «Богдан» - основним постачальником туристичного транспорту і резервним - міського.

Нагадаємо, сьогодні корпорація «Богдан» має найширший модельний ряд автобусів і тролейбусів серед вітчизняних автобусовиробників. Техніка компанії представлена ​​абсолютно у всіх класах: від особливо малого, до надвеликого.

На сьогоднішній день корпорація «Богдан» єдина з компаній транспортного машинобудування України, яка сертифікувала свої тролейбуси на ринку Європейського Союзу, а також почала спільне виробництво тролейбусів у Чехії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в країні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

***

До 2025 року у Києві загальна площа автодоріг зросте утричі

До 2025 року у Києві загальна площа автодоріг зросте утричі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, до 2025 р. загальна площа доріг має збільшитись з 2% до 6%.

«Якщо порівнювати площу доріг і загальну цифру території міста, то у містах, на які ми рівняємось, вона становить 4-11%. Ми плануємо вийти на 6%. Є декілька напрямків розвитку даного процесу. Наприклад, реконструкція електричних мереж і будівництво на вивільнених територіях автомобільних магістралей», – пояснив заступник голови КМДА.

Р.КРАМАРЕНКО також повідомив, що до Дня Незалежності буде вирішено проблему із рухом від Столичного шосе до Поштової площі завдяки будівництву розв’язок біля станції метро «Дніпро» та на перехресті Столичного шосе з проспектом Науки.

***

У суботу в Україні буде суха і сонячна погода

6 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується малохмарна погода, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, переважатиме вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 20-25°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 27°.

У Києві та області буде хмарно, без опадів. Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

5 серпня температура води в Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 23-26°, в Дніпрі біля Києва 22°.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН