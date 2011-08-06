Кремль попередив Януковича про "довгострокові наслідки" через арешт Тимошенко

Кремль попередив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про "довгострокові наслідки" у зв`язку з позбавленням екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО свободи.

Про це пише сьогодні газета «КоммерсантЪ» з посиланням на джерело в Адміністрації Президента Росії.

За словами співрозмовника газети, арешт Ю.ТИМОШЕНКО викличе міжнародний резонанс, і навряд чи матиме позитивні наслідки для В.ЯНУКОВИЧА.

Примітно, зазначає видання, що В.ЯНУКОВИЧ 11 серпня планує відвідати Сочі, де зараз перебуває його російський колега.

Також "Ъ" нагадав, що вчора МЗС РФ адресував українській владі заяву, суть якої зводиться до того, що Ю.ТИМОШЕНКО не скоювала у 2009 році нічого протизаконного.

"Усі "газові" угоди 2009 року укладалися у суворій відповідності з національним законодавством двох держав і міжнародним правом, і на їх підписання були одержані необхідні вказівки президентів РФ і України», - йдеться у заяві.

У МЗС РФ виходять з того, що судовий розгляд стосовно Ю.ТИМОШЕНКО повинен бути «справедливим і неупередженим, відповідати усім вимогам українського законодавства при забезпеченні можливостей захисту і дотриманні елементарних гуманітарних норм і правил».