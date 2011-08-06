Азаров вважає справедливим арешт Тимошенко - "не раджу нікому знущатися з суду"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає справедливим арешт колишньої глави уряду, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у ході відвідування міжнародного етнофестиваля «Жнива-2011», який проходить сьогодні у селі Пирогове під Києвом.

«Я там був учора (на засіданні Печерського райсуду столиці з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) і своїми очима бачив, як знущалися з суду. Не раджу нікому знущатися з суду, тому що суд - це одна із підвалин нашої держави», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, звинувачення прихильників Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що її заарештували через його свідчення у суді, є необгрунтованими.

«Я судовими справами не займаюся. У нас суд відокремлений від уряду», - підкреслив М.АЗАРОВ.