Уряд Німеччини серйозно занепокоєний арештом Тимошенко – МЗС ФРН

Державний міністр у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини Вернер ХОЙЕР заявляє, що уряд ФРН серйозно занепокоєний арештом екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це йдеться у заяві В.ХОЙЕРА.

"Федеральний уряд серйозно занепокоєний арештом лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО. Існують серйозні сумніви щодо пропорційності застосування такого запобіжного заходу. Те, що проти багатьох членів колишнього уряду було порушено справи за звинуваченнями у зловживанні посадовим становищем, викликає підозри щодо політично-вмотивованого правосуддя. Якщо таке враження зміцнюватиметься і надалі, це може стати значною перешкодою на шляху зближення України та Європейського Союзу", - наголосив В.ХОЙЕР.

Державний міністр переконаний, що українська влада повинна "гарантувати справедливість судових процесів та дотримання верховенства права, а також забезпечити незалежну та неупереджену правову систему".

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Своє рішення суддя аргументував системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО відвези до Лук’янівського СІЗО.

Партія "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.