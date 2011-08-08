Луценко стверджує, що його й Тимошенко привезли до суду в одному спецавтомобілі

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що його і екс-прем'єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО привезли сьогодні до Печерського районного суду Києва з Лук'янівського СІЗО в одному спецавтомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед початком судового засідання у його справі.

«Нас привезли разом», - сказав Ю. ЛУЦЕНКО, зазначивши, що спецавтомобіль прибув до суду приблизно о 7 годині.