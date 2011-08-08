Луценко стверджує, що його й Тимошенко привезли до суду в одному спецавтомобілі
10:12, 08 серпня 2011Різне
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Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що його і екс-прем'єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО привезли сьогодні до Печерського районного суду Києва з Лук'янівського СІЗО в одному спецавтомобілі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед початком судового засідання у його справі.
«Нас привезли разом», - сказав Ю. ЛУЦЕНКО, зазначивши, що спецавтомобіль прибув до суду приблизно о 7 годині.
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