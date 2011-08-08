ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «На підтримку Тимошенко їдуть автобуси з регіонів» пише - понад 20 тис. прихильників Юлії Тимошенко з усіх регіонів України прямують до столиці на мітинг на підтримку екс-прем'єра...

http://delo.ua/special/v-podderzhku-timoshenko-edut-avtobusy-iz-regionov-162375/

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Також «Діло» в публікації «Причорноморське зерно перейшло дорогу половині світових постачальників» пише - все більше країн-експортерів скаржаться на демпінг з боку причорноморського зерна. Через різницю у 30-40 доларів на тонні європейські трейдери «зійшли з дистанції», а тепер із конкуренцією з продуктом Причорномор'я зіткнулися і Австралія з США...

http://delo.ua/business/prichernomorskoe-zerno-pereshlo-dorogu-polovine-mirovyh-postavschiko-162350/

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«Діло» в публікації «Агентство S&P вперше знизило рейтинг США до «АА+» пише - міжнародне агентство Standart & Poor's вперше знизило кредитний рейтинг США, який до цього перебував на максимальному рівні. Інші ж рейтингові агентства не наважилися на такий крок...

http://delo.ua/world/agentstvo-sp-vpervye-ponizilo-rejting-ssha-do-aa-162370/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Суд вирівняє енергобаланс», в якому пише - прем'єр Микола Азаров називає діючі українсько-російські контракти на газ, підписані його попередниками у 2009 р., «зрадою по відношенню до людей і країни». Експерти вважають ці домовленості дискримінаційними і відзначають, що найкращий варіант - скасувати їх і укласти нові. Причому привід для відміни, впевнені вони, є...

http://state.eizvestia.com/full/sud-vyrovnyaet-energobalans

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Також «Економічні відомості» публікує матеріал «Проблемка» продовжує кусатися», в якому пишуть - днями НБУ опублікував звітність, що свідчить про досить високу частку негативно класифікованих активів у банківській системі, що залишається. Токсичні активи банків, поряд з відсутністю надійних позичальників, як і раніше гальмують активізацію кредитування. Крім того, очевидна тенденція до прискореного зростання обсягів прострочених нарахованих доходів за кредитами...

http://finance.eizvestia.com/full/problemka-prodolzhaet-kusatsya

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«Економічні відомості» публікує матеріал «Щільна дозаправка», в якому пишуть - зростання товарообігу роздрібних точок, розташованих на АЗС, за підсумками першого півріччя може викликати заздрість будь-якої мережі супермаркетів. Не виключено, що приводи для заздрості залишаться і у другій половині поточного року...

http://markets.eizvestia.com/full/plotnaya-dozapravka

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Газета «Сьогодні» у публікації «Конвой Тимошенко може стріляти в її соратників» пише - помічниця Тимошенко Ольга Трегубова підтвердила виданню, що ЮВТ сидить у тій же камері № 242, що і в 2001 році. Також вона розповіла, що поки Тимошенко отримала лише одну передачу - вранці в суботу їй передали «сухий пайок»...

http://www.segodnya.ua/news/14275456.html

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Також видання «Сьогодні» у публікації «Газ для українців не подорожчає» пише - Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕ) не збирається у 2011 році підвищувати ціну газу для населення і підприємств теплокомуненерго, повідомив її голова Сергій Тітенко...

http://www.segodnya.ua/news/14275400.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Паніка на ринках скоро припиниться, але відновлення буде затяжним» пише - інвестори не даремно весь тиждень продавали активи: в п'ятницю агентство Standard & Poor `s вперше знизило кредитний рейтинг США з максимальних ААА до АА+ з негативним прогнозом . Паніка скоро припиниться, але відновлення буде затяжним, попереджають експерти: незважаючи на всі заходи, світова економіка гальмує, а політики ніяк не зважаться на серйозні дії...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1335073/kak_v_2008m

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Також «Ведомости» в публікації «Російський уряд готується різко збільшити державний борг» пишуть - уряд Росії готується до безпрецедентних позиках: держборг повинен зрости більш ніж у три рази, щоб рятувати бюджет з хронічним дефіцитом...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1335072/rossiya_dolzhna_budet

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Видання «Известия» в публікації «Арешт Юлії Тимошенко зіграє проти української влади» пише - екс-прем'єр зуміла перетворити кримінальний процес проти себе в політичний...

http://www.izvestia.ru/news/496699

(УНІАН)