Суд залишив Тимошенко під вартою
11:15, 08 серпня 2011Різне
0
Суд залишив екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО під вартою.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.
«Суд постановив у задоволенні клопотання відмовити. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.
Одразу після оголошення цього рішення народні депутати почали вигукувати: «Ганьба!».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter