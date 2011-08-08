Суд залишив Тимошенко під вартою

11:15, 08 серпня 2011
Різне
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Суд залишив екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.

«Суд постановив у задоволенні клопотання відмовити. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Одразу після оголошення цього рішення народні депутати почали вигукувати: «Ганьба!».

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