Україна та Росія мають намір укласти додаткові угоди щодо ЧФ РФ - ЗМІ

Україна та Росія планують укласти додаткові угоди щодо Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив «Российской газете» посол з особливих доручень МЗС Росії Олександр БАВИКІН.

За його словами, передбачається укласти цілий ряд додаткових договорів з флотської тематики, присвячених різним аспектам, пов'язаним з діяльністю флоту. Серед них угода про пільговий митний режим для вантажів, що надходять в Україну для забезпечення флоту; про порядок узгодження питань перетину державного кордону України кораблями і суднами, літальними апаратами російського Чорноморського флоту; інфраструктуру флоту; про організацію гарнізонної служби російських військових формувань.

Планується також завершити узгодження проекту угоди з питань юрисдикції та надання правової допомоги у кримінальних справах у зв'язку з перебуванням російських військових формувань в Україні, що вже багато років зберігається на порядку денному, зазначив О. БАВИКІН.

Крім того, за словами О. БАВИКІНА, розглядається і український проект угоди про дії сторін у кризових ситуаціях, в яких можуть бути задіяні підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, що базуються на території Україні.

Посол також зазначив, що в останній період на краще змінилася тональність переговорів, вони проходять, «хоча часом і у вельми жаркій атмосфері, але досить конструктивно».

Як сказав О. БАВИКІН, до позитиву можна занести й ту обставину, що все-таки вдалося «в основному видалити з переговорної тканини наносні елементи надмірної політизації та підозрілості, налагодити ритмічний робочий діалог, спрямований на пошук і вироблення рішень, які влаштовують обидві сторони».

За словами посла, в поточному році повністю узгоджені й готуються до підписання угоду між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про узгодження пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту РФ на території Україні, поза місцями їх дислокації, а також угоду між урядом Росії та Кабінетом міністрів України про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в населених пунктах, в яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту РФ на території Україні.

Як сказав дипломат, також є просування в роботі з інвентаризації нерухомості. Експерти домовилися про порядок її проведення та формат складання необхідної документації. Досягнуто принципове розуміння про те, яким чином слід налагодити загальну систему забезпечення безпеки мореплавання в Азовському і Чорному морях.

Крім того, розглядається розширення участі Росії в розвитку соціально-економічної бази міст і селищ, де дислокуються російські частини.

У Росії уважно розглядають також пропозиції Севастопольської міськдержадміністрації з ряду інвестиційних проектів, додав О. БАВИКІН.