У ПР вважають, що Тимошенко може бути звільнена з-під варти, якщо...

Народний депутат України від Партії регіонів, перший заступник голови парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир ОЛІЙНИК вважає арешт екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО реакцією суду на порушення нею процедури розгляду справи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПР.

«Арешт - це не питання винності чи невинності підсудного громадянина, арешт - це та міра, до якої був змушений вдатися суд, щоб привести учасників процесу до дотримання процедурних норм», - пояснив депутат.

«ТИМОШЕНКО постійно підштовхувала суд до цього кроку», - заявив В. ОЛІЙНИК. «Зокрема, вона чинила тиск на свідків, на адресу яких лунали образи і неприпустимі коментарі, і порушувала загальну процедуру розгляду й ігнорувала ті правила і порядок, які визначені чинним законодавством. Це і образи на адресу судді, невиконання норми поваги до суду, що передбачає при звертанні до судді та звертаненні на адресу судді «Ваша честь», - уточнив політик.

Також депутат наголосив, що не останню роль зіграла відмова підсудної повідомити суду адресу свого фактичного проживання. «Суддя ставить таке питання не з власної цікавості: точне встановлення адреси проживання особи необхідно для того, щоб в рамках КПК з ним можна було підтримувати зв'язок: направляти повістки, виклики, тобто, це вимога. І коли людина приховує такі обставини, у судді можуть з'явитися підстави думати, що він, приховуючи місце проживання, прагне уникнути правосуддя. Тому, оцінивши у сукупності дії підсудного, суддя прийняв рішення щодо зміни запобіжного заходу», - зазначив В. ОЛІЙНИК.

Депутат також не виключив, що у випадку, якщо в апеляції про зміну запобіжного заходу відносно Ю. ТИМОШЕНКО її захист вкаже, що в майбутньому підсудна буде вести себе відповідно до норм і положень кримінально-процесуального кодексу, припинить порушувати процедури розгляду судової справи, то запобіжний захід у вигляді арешту може бути скасовано.

«Але запобіжний захід жодним чином не стосується іншої процедури - оцінки доказів і встановлення істини. Тут закон говорить про одне: всі учасники процесу повинні бути максимально зосереджені на предметі розгляду, а не перетворювати процес у балаган. Я впевнений, суд і надалі буде чітко дотримуватися процедури, визначеної законом, у дослідженні доказової бази і прийнятті остаточного рішення», - сказав В. ОЛІЙНИК.

«Зміна запобіжного заходу не має ніякого відношення до виннуватості або невинуватості особи. Питання про винність встановлюється вироком - виправдувальним, обвинувальним або направленням матеріалів справи на дослідування. А зміна запобіжного заходу - це реакція на порушення процедури розгляду учасником процесу, який не хоче, щоб процес був прозорим і демократичним, а намагається впливати на суд і свідків, щоб домогтися неправосудного рішення. Тільки повне дотримання процедур є гарантією правосудного рішення. Все інше - спроби тим або іншим чином отримати неправосудне рішення», - сказав депутат-регіонал.

За його словами, «якби суддя не реагував, то він сам допустив би порушення. Не реагування на порушення могло б викликати руйнування судочинства в Україні. Всі громадяни рівні, незалежно від прізвища».