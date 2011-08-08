Суд знову відмовився звільнити Тимошенко з-під варти

Суд знову відмовився звільнити екс-прем'єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після перерви в судовому засіданні оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Таким чином, суд не задовольнив звернення трьох релігійних конфесій, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, а також народних депутатів, які заявили про готовність взяти Ю. ТИМОШЕНКО на поруки.

Після оголошення цього рішення в залі суду звучали вигуки: «Ганьба!»