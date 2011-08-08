Шишацький: Україна - суверенна держава, але завжди враховує думку Росії і США

Україна - суверенна держава, але керівництво країни завжди враховує думку Росії і США, вважає голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Донецьку, коментуючи той факт, що уряд США зажадав від влади України звільнити з-під арешту опозиційного лідера Юлію ТИМОШЕНКО, губернатор сказав: «Ви знаєте, у нас суверенна держава. Хоча, звичайно, керівництво України завжди враховує думку партнерів, таких серйозних і торговельних, як Росія і США».

Водночас А.ШИШАЦЬКИЙ додав: «Я думаю, що рішення про арешт і про звільнення (Ю.ТИМОШЕНКО) прийматиме у нас суд».

Відповідаючи на питання про законність рішення про арешт Ю.ТИМОШЕНКО, Донецький губернатор наголосив, що сам він «не юрист, щоб оцінювати законність (арешту)», але вважає, що підсудна змусила суддю Родіона КІРЄЄВА винести таку ухвалу.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня 2011 року головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду Києва Р.КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджаннями у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».

6 серпня уряд США висловив занепокоєння у зв`язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО і закликав українську владу переглянути рішення і негайно її звільнити.

Також 6 серпня стало відомо, що Кремль попередив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про "довгострокові наслідки" у зв`язку з позбавленням екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО свободи. Джерело в Адміністрації Президента Росії сказало, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО викличе міжнародний резонанс, і навряд чи матиме позитивні наслідки для В.ЯНУКОВИЧА.