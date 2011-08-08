Суд допустив Сірого як адвоката до справи Тимошенко, а її чоловіка і дочку - як захисників
19:03, 08 серпня 2011Різне
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Печерський районний суд Києва допустив Миколу СІРОГО як адвоката до справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а її чоловіка Олександра ТИМОШЕНКО та дочку Євгенію КАРР – як захисників.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв сьогодні, таким чином задовольнивши клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО.
Перед рішенням суду прокуратура підтримала це клопотання Ю.ТИМОШЕНКО.
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