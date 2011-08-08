Наступне засідання суду у справі Тимошенко відбудеться 10 серпня

Наступне засідання Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розпочнеться 10 серпня о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ після задоволення клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про залучення до справи трьох захисників – Миколи СІРОГО, Олександра ТИМОШЕНКА та Євгенії КАРР.

«Суд оголошує перерву у розгляді до 10 серпня, 10.00», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Після завершення судового засідання Ю.ТИМОШЕНКО, залишаючи залу, звернулася до присутніх зі словами: «Слава Україні!», а народні депутати, присутні у залі, відповіли: «Героям слава!».