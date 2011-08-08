Нємцов: Путін самозахищається, підтримуючи Тимошенко

Співголова російської опозиційної партії «За Росію без свавілля і корупції» Борис НЄМЦОВ вважає, що “реакція Кремля, що твердо захищає ТИМОШЕНКО, продиктована зовсім не любов`ю до неї”.

Про це він сказав в ефірі радіостанції «Ехо Москви». Б.НЄМЦОВ підкреслив: «Це самозахист» і додав: «Адже якщо ТИМОШЕНКО, підписавши договір, зробила злочин, то ПУТІН або подільник, або співучасник, або, принаймні, свідок. Без його участі у судовому процесі над ТИМОШЕНКО сам процес неповноцінний, очевидно, політично ангажований, і очевидно, ніякого відношення до закону не має».

За його словами, «ПУТІН все це відмінно розуміє і захищає Юлю, щоб напередодні парламентських і президентських виборів у Росії не уклепатися в дуже неприємну історію».

Б.НЄМЦОВ підкреслив, що він “не фанат ТИМОШЕНКО і не її адвокат”.

За його словами, в 2005 році Ю.ТИМОШЕНКО «своїми безрозсудними діями створювала штучний дефіцит товарів, а численні спроби перерозподілити власність закінчилися економічним спадом на Україні і втечею капіталів».

Водночас Б.НЄМЦОВ зазначив, що «те, що зараз відбувається з ТИМОШЕНКО – це політична розправа». «Розправа Президента ЯНУКОВИЧА, який слабшає на очах, який втрачає популярність, рейтинг якого опустився до 13,4%, над головним опозиціонером України ТИМОШЕНКО».

Російський політик підкреслив, що договір про поставки газу в Україну підписувався «в драматичних умовах газової війни 19 січня 2009 року».

На його думку, «безумовно, ані ПУТІН, ані ТИМОШЕНКО бездоганністю не грішать». «Але вчиняти кримінальні оборудки один з одним ніколи б не стали, оскільки рівень довіри між ними нульовий. У Кремлі не забули, хто був лідером Помаранчевої революції і хто проводив курс на зближення із Заходом і інтеграцію до європейських структур», - додав він.

Як вважає Б.НЄМЦОВ, швидше за все, Ю.ТИМОШЕНКО «напередодні президентських виборів будь що треба було врегулювати газовий конфлікт із Москвою». «Знаючи її характер, нескладно здогадатися, що знижка на газ на два роки – саме те, що дозволяло їй заробити очки на майбутніх виборах. Вона була упевнена у перемозі, а що буде потім, у тому числі і з ціною на газ – її бентежило мало», - підкреслив Б.НЄМЦОВ. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не передбачала, що ціни на нафту перевищать 100 доларів за барель, а знижки зникнуть, вона «також не знала, що до 2011 року ціна на газ для України виявиться вище, ніж для Німеччини і Італії». «Вона не розуміла, що для друга БЕРЛУСКОНІ і головного бізнес-партнера ПУТІНА – Німеччини «Газпром» дає знижки більш істотні, ніж 20% для України», - додав Б.НЄМЦОВ.

«Тобто, ми бачимо класичну авантюристську поведінку Юлії Володимирівни, але криміналом тут і не пахне», - упевнений Б.НЄМЦОВ.