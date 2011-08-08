Головне на 8 серпня

Фінанси

Базова інфляція в Україні у липні склала 0,5%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у липні 2011 року проти червня склала 0,5%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в липні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 4,1%, проти липня 2010 року - 8,6%, в січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками липня поточного року в Україні зафіксована дефляція у розмірі 1,3%, інфляція з початку року склала 4,6%.

Інфляція в липні 2011 року порівняно з липнем 2010 року склала 10,6%.

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Зниження кредитного рейтингу обійдеться США в 100 млрд дол. на рік - JPMorgan

Витрати уряду США на обслуговування державного боргу збільшаться приблизно на 100 мільярдів доларів на рік в результаті зниження суверенного рейтингу США, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Bloomberg, яке подає прогноз аналітиків американського банку JPMorgan Chase.

Агентство S&P в п`ятницю ввечері знизило кредитний рейтинг США з максимального "ААА" до "АА+" на тлі проблем з держборгом і зростанням дефіциту бюджету. Прогноз по рейтингу США був визначений S&P як "негативний". Це означає, що найближчі 1-1,5 року можливе подальше пониження рейтингу. Мінфін США звинуватив S&P у тому, що пониження кредитного рейтингу країни стало причиною помилки в розрахунках на 2 трильйони доларів.

За офіційними даними Мінфіну США, виплата відсотків з усіх видів боргових зобов`язань при колишньому найвищому кредитному рейтингу обходилася бюджету в 2010 фінансовому році у 414 мільярдів доларів або 2,7% до валового внутрішнього продукту. Відповідно, після пониження рейтингу навантаження на бюджет зросте приблизно на чверть.

Аналітики очікують, що зниження рейтингу позначиться в свою чергу на подорожчанні кредитів для американських компаній, а також збільшить навантаження на рядових позичальників. Зокрема, очікується підвищення кредитних ставок за іпотечними позиками, покупку автомобілів в кредит, а також більш високі ставки за кредитними пластиковими картками.

S&P неодноразово попереджало про можливе пониження кредитного рейтингу США, якщо конгресу і адміністрації президента Барака Обами не вдасться представити достовірні плани зі скорочення дефіциту.

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Ціна золота вже перевищила 1,7 тис. дол. за тройську унцію

Ціна золота на біржі в Гонконгу перевищила $ 1,7 тис. за тройську унцію через нестабільність на світових фондових ринках, які демонструють значне падіння після того, як S&P вперше з 1917 року знизило найвищий рейтинг США. Вранці на торгах в Китаї за тройську унцію золота давали понад $ 1,704 тис.

Минулого тижня ціна на золото коливалася біля позначки в 1,650 тис., пише «Газета.Ru».

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ПЕК

Рішення S&P про рейтинг США обвалило ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 8 серпня, ціни на нафту знижуються в межах 2,6-3,2% після заяви агентства Standard & Poor `s (S&P) про перше в історії зниження довгострокового кредитного рейтингу США з максимального рівня "ААА" до "АА+" з "негативним" прогнозом. Експерти не виключають, що ця подія призведе до переоцінки ризиків в усьому світі і до зниження рейтингу інших країн.

Нагадаємо, США є найбільшим споживачем енергоресурсів в світі.

Так, вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 2,850 долара, або на 3,28%, до 84,030 долара за барель.

Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втратила 2,930 долара, або 2,680%, впавши до 106,440 долара за барель, передає Bloomberg.

Між тим, негативну реакцію світових фондових і сировинних ринків дещо пом`якшили заяви міністрів фінансів і керівників центробанків країн "Великої сімки", зроблені в понеділок до відкриття торгів в Азії.

Зокрема, представники G7 заявили про свою готовність докласти зусиль для досягнення стабільності на світових фондових ринках після зниження S&P рейтингу США. Глави фінансових відомств також відзначили негативний вплив на світову економіку надмірної волатильності ринків.

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«Нафтогаз» й італійська Eni підписали угоду про співпрацю

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» та італійська компанія Eni S.р.A. 28 липня підписали Угоду про співробітництво з метою дослідження геологічних властивостей надр Україні на суші та глибоководної частини Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз Україна».

У повідомленні наголошується, що угода передбачає можливість участі Eni S.р.A. у розвідці, комерційній розробці, дослідно-промисловому та промисловому видобутку вуглеводнів на розвіданих територіях.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Міністерство екології та природних ресурсів України та Eni підписали меморандум про взаєморозуміння.

Нагадаємо, компанія Eni S.p.A домовилася з британською нафтогазовою компанією Cadogan Petroleum plc, яка має активи в Україні, про купівлю часток у Покровській та Загорянській ліцензійних площах у Полтавській області.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) - італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу - 1,74 млн барелів нафтового еквівалента. Доведені запаси - 6,84 млрд барелів нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі та Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і сооператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

Компанія володіє мережею АЗС (в основному функціонують під брендом Agip), енергетичною компанією Enipower; має нафтопереробні потужності. Співвласник газопроводу Greenstream, по якому здійснюються поставки лівійського природного газу до Європи (головним чином до Італії).

НАК «Нафтогаз Україна» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Інформація щодо використання ядерної енергії стане доступніше

Кабінет міністрів України розпорядився зробити доступнішою інформацію, пов`язану з використанням ядерної енергії.

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості та доступності інформації, пов`язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці» схвалено урядом 3 серпня (736-р), повідомляє УНІАН департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну .

Згідно з повідомленням, документ передбачає забезпечення доступу громадськості до інформації шляхом оперативного оприлюднення на офіційних веб-сайтах інформації про стан безпеки на атомних електростанціях, найважливіші події та рішення з питань формування та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії. Також планом заходів передбачено проведення у середніх та вищих навчальних закладах інформаційно-навчальних заходів з питань безпечного використання ядерної енергії, створення координаційної ради та проведення періодичних міжнародних та галузевих науково-практичних конференцій та інших громадських заходів.

Як зазначається в розпорядженні, державні органи влади повинні сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів з використання ядерної енергії, а також підвищенню рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці.

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Ціни на нафту на NYMEX впали майже на 4% через побоювання за економіку США

Світові ціни на нафту в понеділок впали приблизно на 4% на фоні побоювань за подальше зниження міжнародним рейтинговим агентством Standard and Poor`s рейтингу США, передає РІА Новини.

Вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) станом на 17:30 мск знизився на 3,13 долари, або на 3,6%, до 83,75 долара за барель.

Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на ICE втратила 3,08 долара, або 2,82%, впавши до 106,29 долара за барель.

Нагадаємо, S & P в ніч на суботу знизило вперше в історії довгостроковий кредитний рейтинг США з максимального рівня "ААА" до рівня "АА+" на тлі побоювань, пов`язаних зі зростанням дефіциту бюджету та державного боргу країни. При цьому прогноз щодо рейтингу США був визначений як "негативний", що передбачає можливість подальшого зниження рейтингу протягом найближчих півтора року.

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Справа Тимошенко

Наступне засідання суду у справі Тимошенко відбудеться 10 серпня

Наступне засідання Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розпочнеться 10 серпня о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ після задоволення клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про залучення до справи трьох захисників – Миколи СІРОГО, Олександра ТИМОШЕНКА та Євгенії КАРР.

«Суд оголошує перерву у розгляді до 10 серпня, 10.00», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Після завершення судового засідання Ю.ТИМОШЕНКО, залишаючи залу, звернулася до присутніх зі словами: «Слава Україні!», а народні депутати, присутні у залі, відповіли: «Героям слава!».

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Агро

Вартість землі в Україні зростатиме – голова Держземагентства

Вартість землі і її оренди в Україні з кожним роком буде зростати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову Державного агентства земельних ресурсів Сергія ТИМЧЕНКА, який сьогодні провів у Дніпропетровську семінар з питання впровадження ринку землі.

«За оцінками фахівців, в перший рік після зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель її ціна не перевищуватиме 500–700 доларів США за гектар.

Але щорічно ціна зростатиме», - наголосив голова Держземагенства.

За його словами, на темпи зростання ціни на землю впливатимуть три основні чинники. Перший – розвиток інфраструктури агропромислового комплексу і інфраструктури села. Другою – консолідація земель у великі масиви для зручності її обробки. Третій – підвищення якості грунтів.

«Що швидше ці процеси відбуватимуться в нашій державі, то швидше буде зростатиме ціна. Але те, що вона зростатиме – це однозначно», - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні вартість 1 га сільгоспземлі в західноєвропейських країнах, таких, як Нідерланди, Франція сягає 10 тисяч євро, вартість 1 га землі в Польщі, Угорщині - від 3 тисяч євро і вища. При цьому якість землі в цих країнах нижча, ніж в Україні.

С.ТИМЧЕНКО нагадав, що Кабмін своєю постановою збільшив з 2012 р. коефіцієнт розрахунку нормативно-грошової оцінки землі в 1,7 разу.

«Якщо за нормативно-грошовим коефіцієнтом 1 га сільгоспугідь сьогодні в середньому коштує 11 800 грн., то з нового року він коштуватиме 19 900 грн.

Якщо взяти формулу розрахунку орендної плати землі, то сьогодні оренда в середньому становить за 1 га 350 грн., а з нового року вона становитиме 600–700 грн.», - уточнив голова Держземагентства.

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Уряд затвердив перелік платних послуг Держземагентства

Уряд затвердив перелік платних послуг, які надаються Державним агентством земельних ресурсів України.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 835 від 1 серпня ц.р., опублікованій в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 143 від 6 серпня).

Зокрема, згідно з переліком платних послуг, вартість надання витягу з Поземельної книги складе 71 грн, видача відомостей з документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою, - 59-107 грн за один лист, видача відомостей про межі земельної ділянки - 20 грн, видача витягу з документації із землеустрою щодо вартості сільськогосподарських угідь - 288 грн, державна реєстрація земельної ділянки - 93 грн, держреєстрація держакта на право власності (на право постійного користування) на земельну ділянку - 102 грн, держреєстрація права власності на земельну ділянку у разі надання його на підставі цивільно-правового договору з відчуження землі або свідоцтва про право на спадщину - 97 грн., держреєстрації договору оренди (суборенди) земельної ділянки - 129 грн. , видачі держакту на право власності на землю або на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого - 182 грн., видача витримки з техдокументації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки - 70 грн. для юросіб, 32 грн. для громадян.

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Опубліковано закон про земельний кадастр. Не всі норми набудуть чинності з 1 січня 2012 р.

Закон «Про державний земельний кадастр» опубліковано в газеті «Голос Україні» (№ 145 від 6 серпня ц.р.).

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр».

7 липня ц.р. Верховна Рада Україна прийняла цей закон в цілому.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, про їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також даних про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками та користувачами.

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при регулюванні земельних відносин ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійснення землеустрою; проведення оцінки землі; ведення містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; плати за землю.

Кадастр ведеться на електронних і паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних і паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом міністрів України відповідно до вимог цього закону, кадастр є державною власністю.

У систему органів, які здійснюють ведення Державного земельного кадастру, входять центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

У кадастр включаються такі відомості про картографічну основу: склад відомостей, які відображаються на картографічній основі; дата створення картографічної основи; відомості про особу, яка створила картографічну основу; масштаб (точність) картографічної основи; система координат картографічної основи.

Об`єктами Державного земельного кадастру є землі в межах Державного кордону України; в межах території адміністративно-територіальних одиниць; у використанні земель; ділянка.

Відомості кадастру є офіційними. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також, у тому числі, за рахунок стягнення плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до нього, надання відомостей з Державного земельного кадастру.

За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до нього, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата. Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом міністрів України.

Закон вступає в силу з 1 січня 2012 року, крім низки пунктів.

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Фондовий ринок

S&P знизило кредитні рейтинги низки важливих для економіки США фінансових компаній

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S & P) знизило з AAA до AA + довгострокові кредитні рейтинги низки важливих для економіки США фінансових компаній, діяльність яких безпосередньо залежить від ситуації з державними облігаціями країни, повідомляє РБК.

Прогноз за всіма рейтингами - "негативний". Кредитні рейтинги емітентів та випущених ними облігацій виключені зі списку на перегляд з можливістю зниження.

У число компаній, рейтинги яких були знижені на один ступінь, увійшли кілька банків, які перебувають в іпотечному кооперативі регіональних кредиторів Federal Home Loan Banks і кооперативі Farm Credit System Banks, що забезпечує кредитами компанії агропромислового комплексу.

Крім того, в списку опинилися найбільші американські іпотечні агентства Fannie Mae і Freddie Mac, націоналізовані Мінфіном США в 2008 р., на початку глобальної фінансової кризи.

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Індекс ПФТС сьогодні обвалився на 6,19%, "Української біржі" - на 8,28%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 8 серпня, обвалився на 6,19% - до 780,73 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 212 млн. 426 тис. грн.

Індекс "Української біржі" за підсумками торгів знизився на 8,28% - до 1952,59 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 384 млн. 423 тис. грн., з них на терміновому ринку - 202 млн. 417 тис. грн.

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Промисловість

Group DF стала опосередкованим власником 32,68% італійського виробника титанових сплавів

Компанія Smartora Trading Ltd., афільована з Групою компаній Group DF, оголосила про придбання частки в розмірі 32,68% власності італійського виробника титанових та інших сплавів компанії Tifast Srl, розташованої в місті Сан-Лібераті, Італія.

Про це повідомляється в прес-релізі Group DF, переданому УНІАН.

Відповідно до прес-релізу, коментуючи угоду, Голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ зазначив: «Завод у Європі дозволить Україні вийти на європейський ринок титану, стати ближче до клієнтів, перш за все, аерокосмічної індустрії Європи. Україна повинна розвивати свої ресурси, йти у переробку сировини, створюючи продукцію з більшою доданою вартістю, в тому числі, спільно з європейськими передовими підприємствами».

У прес-релізі також підкреслюють, що придбання європейських титанових підприємств відкриває перед українськими підприємствами титанової галузі нові можливості.

Довідка УНІАН. Компанія Group DF International є частиною Групи компаній Group DF, яка належить українському бізнесменові та інвестору Д.Фірташу.

Д.ФІРТАШ є власником великих хімічних підприємств в Україні, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор та нерухомість.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% -1 акція ЗАТ «Кримський Титан».

«Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється в 53 країни світу і складає близько 70% загальних обсягів виробництва.

Контрольним пакетом ЗАТ «Кримський Титан» володіє держава.

Компанія Tifast, заснована в 2006 році, спеціалізується на виробництві титанових злитків і довгомірних виробів, що використовуються в промисловості, зокрема - в аерокосмічній і в біомедичній індустрії.

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Київ розпочне виробництво власних трамвайних вагонів - Попов

Київ розпочне виробництво власних трамвайних вагонів.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час робочої поїздки Дніпровським районом, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

«Проаналізувавши свої можливості і наявні потужності, ми прийняли рішення розпочати виробництво трамваїв на базі Дарницького трамвайно-ремонтно-експлуатаційного депо», - сказав О.ПОПОВ.

Він висловив сподівання, що «вже до кінця року ми отримаємо перший вагон, вироблений у Києві».

Загалом, як підкреслив О.ПОПОВ, у найближчі два-три роки Київ планує оновити весь рухомий склад трамваїв чи за рахунок капітального ремонту, чи за рахунок придбання нових вагонів.

При цьому він зазначив, що наприкінці 2010 року комунальним підприємством «Київпастранс» було придбано десять трамвайних вагонів, які з початку 2011 року введені в експлуатацію для роботи на лінії швидкісного трамвая. У поточному році, до 20-ї річниці Незалежності України, буде запущено ще 3 трисекційні трамвайні вагони. Окрім того, у планах міста придбання ще близько 12 трамвайних вагонів.

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