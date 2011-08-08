Анонс на 9 серпня

* На Дніпровській водопровідній станції ПАТ «АК Київводоканал» відбудеться презентація роботи установки для зневоднення осаду. Учасники: начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Мінрегіонбуду Олександр Романюк, голова Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України Володимир Саратов, член Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України Дмитро Григор`єв, заступник начальника управління комунального господарства КМДА Ігор Кобан, керуючий директор «ГЕА Вестфалія Сепаратор Груп» Хайнріх Вевелер.

* Прес-конференція на тему: «Велопробіг Дрезден-Брюссель показав українцям реальність впровадження альтернативних джерел енергетики». Учасники: Володимир Лейсле, голова Ради німців України; Микита Шимко, менеджер проекту; Володимир Фігнер, учасник проекту; Вікторія Білаш, журналіст, учасник проекту.

* У м. Фастові Київської області відбудеться засідання колегії облдержадміністрації. Під час роботи будуть розглядати питання соціально-економічного розвитку Київської області. У заході візьмуть участь голова КОДА Анатолій Присяжнюк і його перший заступник Ярослав Москаленко (Фастівська міськрада).

* Прес-конференція на тему: "Вітчизняна теплоізоляція: якість європейська - ціна в два рази нижча". Організатори: видавництво "МедіаПрайсЦентр"; Асоціація "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів". Запрошені: Іван Салій, голова наглядової ради Асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів"; Віктор Трофименко, голова ВГО "Союз споживачів України"; Олена Алатарцева, керівник Дирекції з продажів "ТехноНІКОЛЬ" в Україну; Геннадій Сичов, директор "Термолайф".

* Відбудеться експертний круглий стіл на тему: "Україна в глобалізованому світі: нові вектори розвитку". Учасники: виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко; засновник компанії Research & BrandingGroup Євген Копатько, директор компанії стратегічного консалтингу BertaCommunications Тарас Березовець, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковскій та ін.

* Відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України - представника Президента України у Кабінеті Міністрів України Ірини Акімової щодо Закону України «Про Державний земельний кадастр»

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