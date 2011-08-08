Курс НБУ на 09.08.11

Офіційний курс НБУ на 09.08.11100 USD США - 797.1000 (на 8 серпня - 797.1200)100 EUR - 1133.8748 (на 8 серпня - 1128.3234)10 RUR - 2.7948 (на 8 серпня - 2.8129)Облікові курси банківських металів на 09.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136284.17 (на 8 серпня-132720.48)961XAG10Срібло-3177.24 (на 8 серпня-3127.90)962XPT10Платина-136782.36 (на 8 серпня-135510.40)964XPD10Паладій-58188.30 (на 8 серпня-58907.17)

Офіційний курс НБУ на 09.08.11 100 USD США - 797.1000 (на 8 серпня - 797.1200) 100 EUR - 1133.8748 (на 8 серпня - 1128.3234) 10 RUR - 2.7948 (на 8 серпня - 2.8129) Облікові курси банківських металів на 09.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136284.17 (на 8 серпня - 132720.48) 961 XAG 10 Срібло - 3177.24 (на 8 серпня - 3127.90) 962 XPT 10 Платина - 136782.36 (на 8 серпня - 135510.40) 964 XPD 10 Паладій - 58188.30 (на 8 серпня - 58907.17)

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