Ув’язнення Тимошенко суперечить принципам демократії та верховенства права - депутат ЄП

Депутат Європарламенту Ельмар БРОК (група народних партії, Німеччина) заявляє, що ув’язнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО суперечить принципам демократії.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення Печерського райсуду про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під стражу.

«Ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО має бути жорстко засуджено. Це – політично вмотивовано, і цей судовий процес – шоу», - заявив депутат Європарламенту.

Він висловив переконання в тому, що справа Ю.ТИМОШЕНКО використовується владою України для залякування та тиску на опозицію.

«Це суперечить принципам демократії та верховенства права. Політичні суперечки мають вирішуватися політичним шляхом, а не кримінальним законодавством», - заявив Е.БРОК.

«Український Президент повинен розуміти, що порушення верховенства права матиме вплив на переговори (про нову угоду про асоціацію – УНІАН) та ратифікацію», - додав він.