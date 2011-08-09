ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Український фондовий ринок за день обвалився на 8%» пише - за підсумками торгів у понеділок індекс акцій «Української біржі» обвалився відразу на 8,3%, індекс ПФТС - на 6,2%. Таке істотне падіння котирувань акцій українських компаній останнього разу спостерігалося у травні 2010 року...

http://delo.ua/finance/ukrainskij-fondovyj-rynok-za-den-obvalilsja-na-8-162480/

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Також «Діло» в публікації «Банк «Надра» відсудив у позичальника понад 65 млн грн." пише - Голосіївський суд стягнув з позичальника-фізособи 65,2 млн грн. на користь банку «Надра», підконтрольного українському бізнесменові Дмитру Фірташу...

http://delo.ua/finance/bank-nadra-otsudil-u-zaemschika-bolee-65-mln-grn-162422/

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«Діло» в публікації «Італія перевірить, чи причетні Moody's і Standard & Poor's до провокування фінансової кризи» пише - прокуратура Італії провела рейди в місцеві відділення Moody's і Standard & Poor's, вилучила низку документів і допитала кількох співробітників агентств. Раніше діями компаній всерйоз зацікавилися у Португалії та Єврокомісії, а європейські лідери хочуть вивести на ринок місцеве рейтингове агентство...

http://delo.ua/world/italija-proverit-prichastny-li-moodys-i-standard-poors-k-prov-162419/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Італійці припливуть бурити», в якому пише - найбільша італійська нафтогазова компанія Eni розширює свою присутність на українському ринку. Вчора стало відомо про підписання між Eni і НАК «Нафтогаз Україна» угоди про співпрацю, а в кінці березня цього року був підписаний меморандум про взаєморозуміння з Міністерством екології та природних ресурсів...

http://markets.eizvestia.com/full/italyancy-priplyvut-burit

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Попов згвинтить трамваї», в якому пишуть - адміністрація Києва обіцяє жителям столиці налагодити власне виробництво трамвайних вагонів, оскільки їх купівля обходиться занадто дорого. Фахівці вважають, що заділів для цього в місті немає, а продавати під виглядом нових можуть відремонтовані старі вагони. Ще один можливий варіант - складання вагонів за зарубіжною технологією...

http://markets.eizvestia.com/full/popov-svintit-tramvai

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«Економічні відомості» публікує матеріал «Трейдери розвиваються за кордон», в якому пишуть - продажі українського металопрокату в Росії збільшуються, в тому числі й через дочірні підприємства вітчизняних виробників. Але їх подальша експансія обмежена можливостями ефективної логістики...

http://markets.eizvestia.com/full/trejdery-razvivayutsya-za-rubezh

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Газета «Сьогодні» у публікації «Тимошенко в СІЗО дивиться телевізор з гордо піднятою головою» пише - в ізоляторі кажуть: «Леді Ю. сидить у нас, як королева...»...

http://www.segodnya.ua/news/14276000.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У банкоматах хочуть зняти комісію: регіонали проти» пише - якщо законопроект буде прийнятий, за зняття грошей в чужому банкоматі платити не доведеться...

http://www.segodnya.ua/news/14275928.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Український внесок у створення авіаносного флоту Китаю - перенедооцінка» пише - куплений майже 13 років тому в України "Варяг" стане першим авіаносцем китайських ВМС. Новина дуже суперечлива - китайці начебто нас «прокинули», але якщо розібратися, то можна знайти певний привід для гордості...

http://economics.unian.net/rus/detail/98059



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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Vertu випускає модель із сенсорним екраном за 4000 євро» пише - мода на телефони з сенсорним екраном докотилася і до розкішного сегмента. Модель без кнопок готує до продажу британський виробник розкішних телефонів Vertu, «дочка» фінської Nokia...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1336015/zolotoj_tachskrin

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Також «Ведомости» в публікації «Ринок сподівається на третій раунд «кількісного пом'якшення» пишуть - сьогодні відбудеться засідання Федеральної резервної системи США (ФРС). Інвестори сподіваються почути від голови ФРС Бена Бернанке слова про підтримку - економіки, падаючих ринків. Є надія, що він оголосить третій раунд кількісного пом'якшення. Хоча і другий раунд себе не виправдав...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1336017/bessmyslennoe_smyagchenie

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Видання «Известия» в публікації «Росіяни в паніці кинулися в банки за золотом» пише - після новин про біржові обвали попит на дорогоцінні метали в московських банках виріс на 10%...

http://www.izvestia.ru/news/496824

(УНІАН)