У МЗС України підтверджують інформацію про відкликання посла Франції

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують інформацію про відкликання посла Франції Жака ФОРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Дійсно, в даний час проходить процедура узгодження кандидатури нового посла», - сказав О. ВОЛОШИН.

Він зазначив, що МЗС України невідомо, з чим пов'язане відкликання Ж. ФОРА.

«У світовій дипломатичній практиці не прийнято повідомляти країну про причини відкликання свого дипломатичного представника», - сказав О. ВОЛОШИН.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах, посол Франції в Україні Ж. ФОРА був відкликаний за його висловлювання з приводу судового процесу над екс-прем'єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

28 липня Ж. ФОР висловив думку, що кримінальна справа проти Ю. ТИМОШЕНКО знаходиться дуже далеко від права і дуже близько до політики.