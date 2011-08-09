Затримано чоловіка, який кинув дві пляшки із запальною сумішшю у двері центрального входу Радміну АРК

Сьогодні вранці 30-річний чоловік кинув дві пляшки із запальною сумішшю в двері центрального входу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби охорони при МВС України, інцидент стався у 10.46.

За наявною інформацією, співробітники ДСО, які чергували всередині будівлі державної установи за допомогою вогнегасників погасили полум'я і через кілька хвилин затримали правопорушника, скориставшись інформацією свідків.

Ним виявився житель Красногвардійського району АР Крим.

Затриманий визнав, що саме він кинув пляшки в двері держустанови, проте відмовився повідомляти про причини свого вчинку.

В даний час зловмисник переданий співробітникам міліції для проведення слідчих дій.