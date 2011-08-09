США закликають Україну розглянути питання про негайне звільнення Тимошенко

Сполучені Штати Америки закликають Україну розглянути питання про негайне звільнення екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з-під варти.

Про це заступник речника Державного департаменту США Марк ТОНЕР заявив на брифінгу, повідомляється на сайті Посольства Сполучених Штатів в Україні.

«Ми закликаємо переглянути рішення про ув’язнення пані ТИМОШЕНКО і розглянути питання про її негайне звільнення»,- сказав представник Держдепартаменту.

Він зазначив, що Сполучені Штати хочуть знову висловити занепокоєння у зв’язку із арештом Ю.ТИМОШЕНКО. Міжнародна спільнота також висловлювала занепокоєння.

За словами М.ТОНЕРА, арешт екс-прем’єра порушує питання про дотримання принципу верховенства права в Україні і продовжує зміцнювати думку, що Ю.ТИМОШЕНКО зазнає політично вмотивованих переслідувань з боку влади.

«Ми повідомили уряду України про нашу стурбованість і продовжуватимемо ретельно стежити за судовим процесом проти пані ТИМОШЕНКО, а також проти інших українських опозиційних діячів»,- сказав М.ТОНЕР.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за рішенням Печерського райсуду Києва і доправлена у Лук’янівське СІЗО.

Суддя Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджаннями у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».