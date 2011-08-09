У засіданні суду з розгляду справи Корнійчука оголошено перерву до 25 серпня

У засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи екс-заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА оголошено перерву до 25 серпня, повідомляє «5-й канал».

На наступному засіданні на прохання обвинувачення допитають ще двох свідків - представників юридичних фірм. Таким чином суд планує з`ясувати, чи могли б ці фірми надавати НАК «Нафтогаз України» послуги за нижчими цінами. Також прокурор повідомив, що має низку інших фірм, представників яких хотів би запросити як свідків з цього ж питання.

Адвокат Корнійчука Ігор ФОМІН заявив, що у такий спосіб справу просто затягують, і подібні свідчення будуть лише припущеннями, що жодним чином не вплине на розгляд справи.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти Є.КОРНІЙЧУКА Генпрокуратура порушила 22 грудня 2010 року за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки). Колишньому першому заступникові керівника Мін’юсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.