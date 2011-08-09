Анонс на 10 серпня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Печерський райсуд Києва продовжить розгляд кримінальної справи екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

* Прес-конференція голови правління ПАТ "Укртелеком" Георгія Дзекона на тему: "Результати діяльності компанії в першому півріччі 2011 року та плани на друге півріччя"

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Правда про вугільну мафію: вибухи на шахтах, копанки, загибель людей - результат злочинної діяльності політичної системи". Учасники: голова СОГ «Трудовий Рух «Солідарність» Костянтин Ільченко; заступник голови СОГ «Трудовий Рух «Солідарність» Микола Козюберда; член Правління СОГ «Трудовий Рух «Солідарність» Дмитро Калитвинцев; голова політичної партії «Нова Сила» Юрій Збітнєв.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перший Міжнародний цирковий фестиваль в Україні може припинити своє існування. Причина - демонтаж концертного залу, призначеного для його проведення». В роботі візьме участь президент ВГО «Циркова спілка Кобзова», президент Першого Міжнародного Циркового фестивалю «Золотий трюк», заслужений працівник культури України Микола Кобзов.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у IX засіданні Українсько-російського форуму на тему: «Друга хвиля світової кризи і перспективи українсько-російських відносин». У заході візьмуть участь також провідні економісти двох країн: В.Геєць, Ю.Пахомов, Е.Лібанова, С.Глаз’єв, Р.Грінберг, М.Делягін та ін.

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