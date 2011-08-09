Курс НБУ на 10.08.11

Офіційний курс НБУ на 10.08.11100 USD США - 797.0800 (на 9 серпня - 797.1000)100 EUR - 1137.1940 (на 9 серпня - 1133.8748)10 RUR - 2.7096 (на 9 серпня - 2.7948)Облікові курси банківських металів на 10.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-141083.16 (на 9 серпня-136284.17)961XAG10Срібло-3057.60 (на 9 серпня-3177.24)962XPT10Платина-137336.88 (на 9 серпня-136782.36)964XPD10Паладій-57549.18 (на 9 серпня-58188.30)

Офіційний курс НБУ на 10.08.11 100 USD США - 797.0800 (на 9 серпня - 797.1000) 100 EUR - 1137.1940 (на 9 серпня - 1133.8748) 10 RUR - 2.7096 (на 9 серпня - 2.7948) Облікові курси банківських металів на 10.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 141083.16 (на 9 серпня - 136284.17) 961 XAG 10 Срібло - 3057.60 (на 9 серпня - 3177.24) 962 XPT 10 Платина - 137336.88 (на 9 серпня - 136782.36) 964 XPD 10 Паладій - 57549.18 (на 9 серпня - 58188.30)

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