Головне на 9 серпня

Фінанси

ПДВ на імпорт памперсів відмінено

Кабінет Міністрів України скасував податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт дитячих підгузників (памперсів).

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідин дитячого садка № 550 у Києві.

«Вчора Кабмін скасував розпорядження, підготовлене Міністерством охорони здоров`я, про введення ПДВ на деякі товари медичного призначення, в тому числі памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих цін, які були», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, глава уряду підкреслив, що проблема непрозорого і несправедливого ціноутворення на імпортні ліки, товари широкого споживання залишається і уряд працює над її вирішенням.

Принципово проблема вирішується створенням умов для розвитку вітчизняного виробництва відповідних товарів і прозорого ціноутворення на основі вільної конкуренції вітчизняних та імпортних товарів.

При цьому М. АЗАРОВ додав, що в Україні буде побудовано підприємство з виробництва одноразових дитячих підгузників.

За словами прем`єр-міністра, реальна вартість памперсів у 5-6 разів нижче ціни, за якою вони продаються в Україні.

«Це абсолютно ненормально. Це відбувається тому, що імпортери купують за безцінь, завищують ціну, і ніхто не може це проконтролювати, адже податків немає - проконтролювати неможливо. І вони за якою ціною захотіли, за такою продали», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України також повідомив, що доручив Міністерству охорони здоров`я і фіскальним органам провести консультації з імпортерами ліків, товарів медичного призначення, щоб знайти компромісне рішення в інтересах споживачів таких «відчутних» для українських сімей товарів. Одночасно він доручив попередити спроби нажитися на співгромадянах, необгрунтовано завищуючи ціни.

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Кабмін скасував ПДВ на ряд товарів медпризначення

Уряд скасував розпорядження про податок на додану вартість на деякі товари медичного призначення, в тому числі памперси.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідин дитячого садка № 550 у Києві.

"Вчора уряд скасував розпорядження, підготовлене Міністерством охорони здоров`я, про введення податку на додану вартість на деякі товари медичного призначення, в тому числі на памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих цін, які були", - сказав М. АЗАРОВ.

У той же час глава уряду підкреслив, що проблема непрозорого і несправедливого ціноутворення на імпортні ліки, товари широкого споживання залишається, і Кабмін працює над її вирішенням. Принципово проблема вирішується шляхом створення умов для розвитку вітчизняного виробництва відповідних товарів і прозорого ціноутворення на основі вільної конкуренції вітчизняних та імпортних товарів.

При цьому він додав, що в Україну будуть побудовані підприємства по виробництву одноразових дитячих підгузників. За словами прем`єр-міністра, реальна вартість памперсів у 5-6 разів нижче ціни, за якою вони продаються в Україні.

Прем`єр-міністр України також повідомив, що доручив Міністерству охорони здоров`я і фіскальним органам провести консультації з імпортерами ліків, товарів медичного призначення, щоб знайти компромісне рішення в інтересах споживачів таких «відчутних» для українських сімей товарів. У той же час він доручив припинити спроби нажитися на співгромадянах, необгрунтовано завищуючи ціни.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет Міністрів України своєю постановою виключив презервативи зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ.

Фонд «АнтиСНІД» висловив стурбованість цим рішенням уряду, оскільки, вважають у фонді, це призведе до подорожчання презервативів. Згідно з інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІД країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 350 тисяч осіб (1,3% населення країни у віці 15-49 років). На сьогоднішній день наша країна - перша в Європі за темпами поширення ВІЛ.

Крім того, від нововведень можуть постраждати і сім`ї з маленькими дітьми - з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключені, наприклад, дитячі пелюшки і підгузники, різні види сосок та аналогічні товари для дітей, ваги - зокрема і для зважування немовлят.

Також до списку не увійшли інші позиції, які зачіпають інтереси сотень тисяч людей, - наприклад, медичні та хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени Пінчук «АнтиСНІД».

Крім того, в Асоціації виробників та імпортерів медичних виробів заявили, що в результаті введення урядом ПДВ на медичні вироби стоматологічні послуги в Україні подорожчають, щонайменше, на 20%.

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Активи українських банків зросли на 9,5% - до 1,032 трлн грн.

Активи українських банків за січень-липень 2011 зросли на 9,5%, в т.ч. за липень - на 1%, - до 1,032 трлн грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальні активи банків складають 1,189 трлн грн., з яких: 67,3% - кредити; 8,2% - вкладення в цінні папери; 5,9% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,4% - готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ.

Зобов`язання банків зросли на 9,1% - до 877,3 млрд грн. У структурі зобов`язань 34,4% (або 301,9 млрд грн.) становили кошти фізичних осіб, 18,6% (або 163,3 млрд грн.) - кошти суб`єктів господарювання, 19,2% (або 168,4 млрд грн.) - міжбанківські кредити та депозити.

Капітал українських банків за вказаний період виріс на 12,3% і склав 154,7 млрд грн., або 15% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 11,8% - до 163 млрд грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій за станом на 1 серпня 2011 мали 177 банків.

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Україна до вересня зможе знайти компроміс з МВФ - Акімова

Україна до початку вересня поточного року зможе досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом для продовження фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістів перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, коментуючи вплив пенсійної реформи в Україні і відмову від підвищення ціни на газ для населення на продовження кредитування МВФ.

«Зараз уряд активно разом з представниками МВФ обговорює інструменти розв’язання цього питання. Я абсолютно упевнена, що до початку вересня рішення буде знайдене», - сказала вона.

За оцінками І.АКІМОВОЇ, серйозної загрози розриву програми фінансування, яку б озвучували представники МВФ, на сьогодні немає.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів міністрів фінансів і енергетики України у Вашингтоні 17-18 червня, повідомив, що приїзд місії МВФ до України для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог.

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Акціонери «Приватбанку» затвердили результати додаткової емісії. Банк набув статусу "з іноземним капіталом"

Акціонери «Приватбанку» (Дніпропетровськ) 8 серпня 2011 року на загальних зборах затвердили результати додаткової емісії акцій на 3 млрд. 384,936 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

«На зборах було затверджено нову редакцію Статуту, з внесеними змінами, які зв`язані, в першу чергу, із збільшенням статутного капіталу банку. Акціонери затвердили новий статутний капітал банку у розмірі 13 млрд. 545,172 млн. грн., рішення про збільшення якого на 3 млрд. 384,936 млн. грн. було ухвалене 15 червня 2011 року», - зазначається у повідомленні.

За інформацією прес-служби, загальними зборами акціонерів «Приватбанку» було ухвалене рішення про прийняття до складу акціонерів іноземного інвестора - кіпрської компанії Triantal Investments LTD. «Таким чином, ПАТ КБ «Приватбанк» отримав статус Банку з іноземним капіталом. Дані зміни було внесено до Статуту банку», - повідомляється в прес-релізі.

Рішеннями Загальних зборів акціонерів «Приватбанку» чинні персональні склади Наглядової ради і Ревізійної комісії переобрані на новий термін.

Як повідомлялося, кіпрська компанія Triantal Investments LTD наприкінці липня 2011 року повідомила про свій намір придбати 16 154 900 штук простих іменних акцій ПАТ «Приватбанк» номінальною вартістю 209,53 грн. за кожну акцію, загальною номінальною вартістю 3 млрд. 384 млн. 936,197 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн., зобов`язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.

«Приватбанк» в першому півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 24% – до 782 млн. грн.

Станом на 7 червня 2011 року сумарний пакет акцій, який належить Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ і Геннадію БОГОЛЮБОВУ, становив 90,069995% (окремо їх частки становлять 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «Приватбанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.

Згідно з квартальною звітністю банку, на 1 липня І.КОЛОМОЙСЬКИЙ і Г.БОГОЛЮБОВ володіли по 44,999998% його акцій.

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Фондовий ринок

Світовий фондовий ринок з початку травня знизився на 20%

Світовий фондовий ринок у вівторок впав 10-ту сесію поспіль, довівши втрати з початку травня до 20% через страх перед новою фінансовою кризою, повідомляє Reuters.

Тільки з кінця липня акції подешевшали на 17%. Агентство відзначає, що десятиденне падіння ринку - велика рідкість. Рекордна тривалість обвалу - 13 днів - була зафіксована в 90-х.

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Фондові торги в США відкрилися підвищенням провідних індексів

Фондові торги в США відкрилися 9 серпня 2011 року підвищенням провідних індексів напередодні чергового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США з монетарної політики, повідомляє РБК.

Інвестори розраховують, що регулятор запропонує заходи стимулювання провідної світової економіки і відновить довіру до фінансової системи країни.

В плюс на оптимізмі учасників торгів пішли акції банківського сектора: папери найбільшої в США кредитної організації Bank of America зросли в ціні на 7,4% (напередодні котирування банку обвалилися на 20%), Citigroup - на 4,9%. Ціни на акції страховика American International Group Inc. додали 3,37%.

Станом на 17:25 за київським часом індекс Dow Jones підвищився на 190,87 пункту (+1,77%) - до 11000,72 пункту, індекс S&P - на 25 пунктів (+2,23%) - до 1144,46 пункту, а індекс Nasdaq - на 61,71 пункту (+2,62%) - до 2419,40 пункту.

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ПЕК

Бразильська Petrobras готова інвестувати в розробку шельфу Чорного моря

Державна нафтогазова компанія Бразилії Petrobras готова інвестувати в розробку української частини шельфу Чорного моря.

Про це сказав посол Федеральної Республіки Бразилія в Україні Антоніо Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО в ході зустрічі 9 серпня з міністром екології та природних ресурсів України Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ, повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

У повідомленні відзначається, що головна тема зустрічі - перспектива залучення бразильських інвестицій в українську геологію і можливість створення спільних підприємств з виробництва біопалива.

«Бразилія є одним зі світових лідерів у сфері глибоководного буріння. Ми сподіваємося, що бразильські інвестиції будуть залучені в освоєння шельфу Чорного моря», - зазначив М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, що для інвесторів запропоновано два відкритих родовища сланцевого газу - Олешське і Юзівське.

У свою чергу, посол Бразилії повідомив, що компанія Petrobras вже зробила офіційний запит на інформацію про стан родовищ шельфу Чорного моря, і готова на значні інвестиції в цю галузь.

Також посол звернув увагу на зацікавленість Petrobras у створенні в Україні спільного підприємства з виробництва біопалива. «Таке підприємство могло б задовольнити не тільки потреби України, а й експортувати значну частину своєї продукції до Євросоюзу», - заявив він.

Посол Бразилії запросив міністра екології відвідати його країну з робочим візитом для проведення безпосередніх переговорів з потенційними інвесторами. Сторони домовилися, що цей візит буде здійснено найближчим часом.

Довідка УНІАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) - бразильська державна нафтогазова компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Ріо-де-Жанейро.

Petrobras спеціалізується на операціях у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти і природного газу в Бразилії та інших країнах (Ангола, Аргентина, Болівія, Колумбія, Нігерія, США та ін.) Також компанія займається виробництвом біопалива і виробленням електроенергії.

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Британська Regal Petroleum відновила видобуток вуглеводнів в Україні

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Regal Petroleum plc відновила видобуток вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському газоконденсатних родовищах (Полтавська обл.).

Про це йдеться у повідомленні компанії Cadogan, оприлюдненому на сайті біржі London Stock Exchange.

У повідомленні наголошується, що за останні сім днів середньодобове здобування склало 190,322 тис. куб. м газу і 38 куб. м конденсату на добу (сумарно - 1,427 барелів нафтового еквівалента на добу).

Компанія нагадує, що 18 липня 2011 р. Окружний адміністративний суд Києва скасував дію наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 березня 2010 року про заборону розробки Regal Petroleum її українських родовищ.

За даними компанії, відомство не стало оскаржувати судове рішення і воно вже набуло чинності.

Як повідомлялося, в листопаді 2010 року Regal Petroleum припинила видобуток на українських родовищах у зв`язку з тим, що Мінекології призупинило дію її ліцензій, посилаючись на порушення природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, у березні 2011 року «Смарт-холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакета акцій Regal Petroleum.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з`єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридівське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

Інвестиційна діяльність Групи компаній «Смарт-холдинг» сфокусована на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Найбільшою інвестицією Групи є 23,75% міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», що об`єднує 27 підприємств в Україні, Європі та США.

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Причиною аварії на шахті «Суходільська-Східна» був вибух метаноповітряної суміші – ППВП

Причиною аварії I категорії, що сталася на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» 29 липня, став вибух метаноповітряної суміші к тупиковій частині західного флангового вентиляційного ходку № 23 пласту 1-3-1, що спричинив подальші вибухи пилоповітряної суміші.

Таким є висновок експертної комісії. Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості України на своєму офіційному сайті.

У повідомленні зазначається, що утворення метаноповітряної суміші вибухонебезпечної концентрації сталося через накопичення метану, що виділився з відбитої вуглепородної маси, газодинамічного явища під час вибуху, а також зниження витрати повітря, що сталося у призабійній частині унаслідок пошкодження гнучкого вентиляційного трубопроводу вентилятора місцевого провітрювання ВМ-6.

У повідомленні сказано, що «причиною вибуху метаноповітряної суміші стало електричне іскріння на контактах контактора магнітного пускача ПВІ-125Б під напругою з відкритою кришкою апаратного відділення, який знаходився в тупиковій частині і подавав напругу на насосну установку 1В-20, призначену для відкачування води з призабійної частини виробки».

У профспілці підкреслюють, що причиною вибуху пилоповітряної суміші стало полум`я вибуху метаноповітряної суміші, к результаті якого вугільний пил, що осів на поверхнях виробки, перейшов у зважений стан, і стався вибух.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» (ПАТ «Краснодонвугілля») на горизонті 915 м стався вибух. Загинули 28 гірників, які знаходилися на аварійній ділянці.

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Агро

Гідрометцентр підвищив прогноз врожаю соняшника до 7,5 млн. тонн

Український гідрометеорологічний центр підвищив прогноз врожаю соняшника в поточному році до 7,5 млн. тонн проти 6,3 млн. тонн, прогнозованих раніше.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна АДАМЕНКО.

«Урожайність очікується в середньому по Україні на рівні 16,3 ц/га, а валовий збір може досягти 7,5 млн. тонн. Це може бути найбільший валовий збір за останні роки », - повідомила Т.АДАМЕНКО.

Вона зазначила, що попередній прогноз Гідрометцентру щодо урожаю соняшника становив 6,3 млн. тонн, але валовий збір збільшений за рахунок розширення площ посівів більш ніж на 400 тис. га, в порівнянні з попередніми даними, і доброго стану посівів.

Т.АДАМЕНКО повідомила, що на сьогоднішній день в цілому по Україні площі під соняшником дуже добре зволожені, незважаючи на те, що в кількох районах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей спостерігається посуха. Також культура отримує оптимальну кількість тепла.

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Гідрометцентр прогнозує урожай цукрового Буряка обсягом 18 млн. тонн

Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай цукрового буряка в 2011 році обсягом 18 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна АДАМЕНКО.

«Ми бачимо, що такі сприятливі агрокліматичні умови, які склалися на даний момент, дають мотив прогнозувати врожайність на рівні 330 ц/га і валовий збір буряку близько 18 млн. тонн», - сказала Т.АДАМЕНКО. Вона відзначила, що це перший, попередній прогноз урожаю цієї культури, і надалі він може бути відкоригований.

У Гідрометцентрі нагадали, що минулого року було зібрано 13,7 млн. тонн цукрового буряку, його врожайність становила 279 ц/га.

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Транспорт/Зв`язок

Кабмін схвалив передачу 122 тис. км доріг у ведення місцевих адміністрацій

Кабінет Міністрів України підтримав зміни до Концепції реформування системи державного управління автодорогами загального користування і затвердив план заходів з її реалізації, серед яких - передача близько 122 тис. км доріг місцевого значення разом з відповідним фінансуванням місцевим адміністраціям.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування» було винесено на розгляд уряду 3 серпня п.р.

Як відзначають у міністерстві, таким чином, реалізація Концепції дозволить розширити повноваження і підвищити відповідальність місцевих органів виконавчої влади з управління автомобільними дорогами місцевого значення.

Також буде проведено реструктуризацію ДАК «Автомобільні дороги України». При цьому для створення конкурентного середовища і підвищення якості робіт на ринку з експлуатації доріг планується залучати приватні компанії.

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УНІАН