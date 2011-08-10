Під клопотанням щодо звільнення Тимошенко зібрано понад 10 тисяч підписів - Королевська

По всій країні створюються комітети опору диктатурі. А під клопотанням про зміну запобіжного заходу для Юлії ТИМОШЕНКО зібрано вже понад 10 тисяч підписів.

Про це УНІАН повідомила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка 9 серпня взяла безпосередню участь у створенні комітету у Вінниці.

«Вважаю за правильне створювати такі комітети по всій країні. Я зараз перебуваю з робочою поїздкою у регіонах і можу сказати, що Україна спокійно не сидітиме і не дивитиметься, як над лідером опозиції чинять несправедливий суд», - сказала народний депутат.

Крім того, продовжується збір підписів під клопотанням про зміну запобіжного заходу для Юлії ТИМОШЕНКО. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, зібрано вже понад 10 тисяч підписів.

«Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО пред`являтиме їх сьогодні. Я сподіваюся, що суд все ж прислухається до голосу громадян України і скасує рішення про арешт лідера БЮТ», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 розпочнеться чергове засідання Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи із звинувачення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.