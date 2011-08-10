Черновецький: я є громадянином тільки України

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що є громадянином України і, за законом, не може бути громадяниином іншої держави.

Про це мер столиці повідомив УНІАН у відповіді на запит після оприлюдненої в ЗМІ інформації, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його дружина 17 років є громадянами Ізраїлю.

“На ваш інформаційний запит від 02.08.2011 повідомляю, що я, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, є громадянином України з 13 листопада 1991 року і, відповідно до чинного законодавства України, не можу бути громадянином будь-якої іншої країни світу, в тому числі Ізраїлю”, - сказано у відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня у ЗМІ з посиланням на ізраїльське видання IzRus було поширено інформацію, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року і вже 17 років є громадянами цієї країни.