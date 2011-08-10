ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Хаос на фондових ринках закінчився - біржі США відкрилися зростанням індексів» пише - з фондових ринків пішла паніка. Основні індекси Європи до кінця дня практично повністю відіграли ранкове падіння, американські біржі відкрилися зростанням...

http://delo.ua/finance/haos-na-fondovyh-rynkah-zakonchilsja-birzhi-ssha-otkrylis-rostom-162555/

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Також «Діло» в публікації «Банки продовжують нарощувати активи: у липні приріст склав 11 млрд грн" пише - за підсумками минулого місяця активи українських банків збільшилися ще на 1,08% - до 1,03 трлн грн...

http://delo.ua/finance/banki-prodolzhajut-naraschivat-aktivy-v-ijule-prirost-sostavil-11-m-162502/

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«Діло» в публікації «Найбільші економіки світу пройшли пік післякризового зростання, їх чекає уповільнення» пише - найбільші економіки світу пройшли пік післякризового зростання. Тепер їх чекає уповільнення. Падіння на ринках посилює ситуацію. Якщо почнеться паніка, індекси впадуть до рівня, з якого будуть рости до поточних значень протягом кількох років...

http://delo.ua/world/krupnejshie-ekonomiki-mira-proshli-pik-poslekrizisnogo-rosta-ih-zh-162497/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Сіяти під наглядом», в якому пише - після зняття мораторію на продаж землі влада запровадить контроль над ефективністю використання сільгоспземель з суворими санкціями до порушників аж до конфіскації ділянок у недбайливого власника. Визнаючи необхідність механізмів, контролюючих землекористування, учасники ринку, тим не менш, побоюються, що цей дамоклів меч буде висіти над нелояльними до влади бізнесменами...

http://markets.eizvestia.com/full/seyat-pod-prismotrom

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Овочі затримали інфляцію», в якому пишуть - за даними Держкомстату, індекс споживчих цін на товари та послуги в липні знизився на 1,3% порівняно з червнем. У річному вираженні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 10,6% після червневого максимального значення у 11,9%. З 2002 р. це найбільш вагомий відкат для даного місяця...

http://finance.eizvestia.com/full/ovoshhi-zaderzhali-inflyaciyu

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«Економічні відомості» у матеріалі «Фінансисти затягують штати» пишуть - на тлі зростаючого страху перед загрозою нової рецесії західні банки вже встигли заявити про прийдешні масові скорочення персоналу. До кінця року в усьому світі робочих місць можуть позбутися більше 100 тис. фінансистів, підрахували експерти. Чи зачепить новий тренд Україну, поки не зрозуміло - кількість вакансій росте, а разом з ними і заробітні плати...

http://finance.eizvestia.com/full/finansisty-zatyagivayut-shtaty

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Газета «Сьогодні» у публікації «Восени різко подешевшає гречка і впадуть ціни на овочі» подає прогноз цін на продукти у вересні...

http://www.segodnya.ua/news/14276414.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Апельсини і цукерки для Тимошенко перевірять на отруту» пише - видання передало Юлі фрукти та цукерки, причому в порядку загальної черги, а син Луценка лаявся...

http://www.segodnya.ua/news/14276420.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україні вже не вистачає гривні. Попереду девальвація?» пише - в Україні різко скоротився обсяг коштів на коррахунках банків. Гряде плавна девальвація гривні та підвищення ставок по депозитам?..

http://economics.unian.net/rus/detail/98196

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нова фаза світової кризи на порозі?» пише - в короткостроковій перспективі фондові ринки будуть демонструвати зниження. Зберігається ризик нової рецесії, відзначають експерти...

http://economics.unian.net/rus/detail/98129

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Двоюрідний племінник Путіна хоче зайнятися річковим перевезенням пасажирів» пише - серед бажаючих організувати пасажирський транспорт на Москві-річці - компанія двоюрідного племінника прем'єра Володимира Путіна. Тридцятитрьохрічний Роман Путін - син двоюрідного брата прем'єра Ігоря, віце-президента Майстер-банку. У його біографії, яку можна знайти в інтернеті, зазначено, що він закінчив Вольську філію Військової академії тилу і транспорту, працював оперуповноваженим ФСБ, потім в Рязанській міській раді, в компанії МТС, був радником мера Рязані з безпеки...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1337044/putin_probuet_vodu

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Також «Ведомости» в публікації «ФРС буде тримати ставку 0% до середини 2013 р.» пишуть - Федеральна резервна система США оголосила, що продовжить тримати відсоткову ставку близько нуля принаймні до середини 2013 р., щоб підтримати економіку. Ставка знаходиться на рівні 0-0,25% з грудня 2008 р. ФРС вперше дала часовий орієнтир для збереження ультрамягкой грошової політики...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1336925/statya_pro_zasedanie_frs

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Видання «Известия» в публікації «Банкір взяв споживчий кредит на $ 6 млн» пише - племінник засновника «СБС-Агро» позичив у власному банку на відпустку...

http://www.izvestia.ru/news/496937

(УНІАН)