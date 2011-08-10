Держкомтелерадіо намагається забрати приміщення видавництв у Києві - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що Державний комітет телебачення і радіомовлення України намагається забрати приміщення видавництв у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив у вівторок в ефірі Львівської обласної телерадіокомпанії, говорячи про гуманітарну політику нинішньої влади.

Заступник голови Верховної Ради зазначив, що поки суспільство спостерігає за судовими переслідуваннями опозиції та намагається вижити в непростій соціально-економічній ситуації, влада продовжує знищувати українські видавництва. За словами М.ТОМЕНКА, Держкомтелерадіо, яке повинно допомагати і всіляко підтримувати українські видавництва, докладає всіх зусиль, щоб забрати приміщення видавництв, більшість яких знаходиться у центральній частині Києва.

М.ТОМЕНКО наголосив, що на сьогодні ці видавництва не те що фінансово не підтримуються владою, а фактично викинуті поза сферу її уваги. Він зауважив, що йдеться про такі відомі видавництва як «Українська енциклопедія», «Дніпро», «Веселка», «Урожай», «Мистецтво», «Здоров’я», «Техніка» та інші.

«Можна лише уявити які плани в головах чиновників про використання в своїх інтересах такої кількості приміщень у місті Києві», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Також віце-спікер поінформував, що на сьогодні 20 млн. грн., які влада передбачила на підтримку української книжки, досі не потрапила до видавництв, які працювали за цією програмою.

«Це «добрий» показник того, як влада готується до відзначення 20-річчя Незалежності України», - сказав М.ТОМЕНКО, ще раз наголосивши, що держава цього року не вклала жодної копійки у розвиток видавничої справи.

М.ТОМЕНКО повідомив, що ініціюватиме розгляд ситуації з українським книговиданням на парламентському рівні.