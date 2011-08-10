Міліція чинить тиск на Тимошенко - «Батьківщина»

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» заявляє, що міліція тисне на екс-прем'єр-міністра, лідера партії Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина».

«За персональним дорученням ЯНУКОВИЧА міністр внутрішніх справ МОГИЛЬОВ здійснює катування Юлії ТИМОШЕНКО. Її навмисно піднімають на світанку, безпричинно привозять із СІЗО до Печерського райсуду за три години до початку так званого судового засідання і тримають в кам'яному мішку - маленькому приміщенні з гратами», - наголошується в заяві

«Це - очевидний психологічний вплив на Юлію ТИМОШЕНКО, спроба максимально унеможливити осмислену підготовку до захисту, це спроба влади натиснути на Юлію ТИМОШЕНКО перед кожним днем ​​цього цинічного судилища. Спроба марна, бо ще не народився той чоловік, який міг би зламати Юлію ТИМОШЕНКО, змусити її відмовитися від своїх принципів», - заявляють у партії.

«Батьківщина» знову вимагає від В. ЯНУКОВИЧА негайно звільнити Ю. ТИМОШЕНКО з-під варти, закрити «сфальсифіковану» проти неї кримінальну справу, в якій невинуватість Ю. ТИМОШЕНКО «доводиться навіть свідченнями переважної більшості свідків, залучених Генпрокуратурою».

У партії переконані, що «справа на очах розсипалася на порох, Україна і світ обурені арештом Юлії ТИМОШЕНКО, міжнародна реакція на арешт викликає паніку у ЯНУКОВИЧА, але замість належної й адекватної реакції влада істерично вишукує способи вплинути на ТИМОШЕНКО - включаючи тортури».

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю. ТИМОШЕНКО була арештована за рішенням Печерського райсуду Києва. Суддя Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем'єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю. ТИМОШЕНКО».

Її утримують у Лук'янівському СІЗО.