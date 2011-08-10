Азаров поділяє стурбованість вчених - співпраця України та РФ згортається

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ в цілому поділяє стурбованість російських вчених-економістів щодо згортання економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів, коментуючи недавній лист російських учених до керівництва РФ.

М. АЗАРОВ зазначив, що, незважаючи на те, що в поточному році рівень торгового обороту між Росією та Україною досягне рекордних 50 млрд дол, небувало високі ціни на російський природний газ, а також стагнація задекларованих раніше масштабних проектів кооперації є тривожним сигналом.

«За рахунок небаченого зростання вартості газу баланс складається негативним для України, в той же час задекларовані (раніше - УНІАН) масштабні проекти по кооперації в авіабудуванні, машинобудуванні, транспортній інфраструктурі та у високих технологіях досі не вийшли за стадію обговорення», - сказав прем'єр.

Крім того, за словами М. АЗАРОВА, ще одним негативним фактором є застосування російською стороною в рамках Митного союзу обмежень на ввезення таких відчутних для українського експорту товарів, як сталь, молоко, м'ясо і цукор. «Тому я в цілому поділяю стурбованість видатних російських вчених-економістів і хочу заявити, що економічні відносини між Україною і Росією - це фактор набагато більший і глибинний, ніж економічна кон'юнктура. Наш взаємопов'язаний економічний розвиток - цінність вища, ніж політична і торговельна кон'юнктура», - сказав прем'єр-міністр, зазначивши при цьому, що у зв'язку з цим він відгукнувся на запрошення учених взяти участь у сьогоднішньому російсько-українському економічному форумі.

Як повідомляв УНІАН, група російських економістів: Михайло ХАЗІН, Микола ПЕТРАКОВ, Олег БОГОМОЛОВ, Михайло СІМЧЕРА, Михайло ДЕЛЯГІН та Віктор ГЕРАЩЕНКО - звернулася з листом «Макроекономічний і геополітичний сценарій розвитку подій у разі посилення кризи торгово-економічних відносин між РФ і Україною» до прем'єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА. Автори вважають, що в результаті російських заходів з обмеження доступу українських товарів на ринок країн Митного союзу економічна ситуація в Україні різко загостриться. У поєднанні з високими цінами на енергоносії це може призвести до дефолту України, що рикошетом вдарить і по самій Росії.

Виходом із ситуації експерти вважають продовження переговорів щодо приєднання України до Митного союзу. Проте взятися за цю справу повинні не політики, а експерти в галузі економіки, промисловості, сільського господарства, переконані вчені.