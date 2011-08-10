У п'ятницю суд розгляне апеляцію Тимошенко щодо її арешту

У п'ятницю, 12 серпня, о 9.30 в Апеляційному суді міста Києва буде розглядатися апеляція голови партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо рішення Печерського райсуду Києва про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Про це повідомляє сайт Ю. ТИМОШЕНКО.

Як відомо, 5 серпня головуючий по справі Ю. ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання про взяття екс-прем'єра під варту.

"Враховуючи, що ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна звинувачується у скоєнні тяжкого злочину, який передбачає покарання більше 7 років, а також те, що підсудна може ухилитися від подальших процесуальних дій, змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття під варту", - зачитав він.

Суддя мотивував своє рішення тим, що Ю. ТИМОШЕНКО перешкоджає встановленню істини, системно порушує порядок судового засідання, не виконує розпорядження головуючого, свідомо затягує процес, висловлює неповагу до суду, відмовилася назвати адресу свого місця проживання та надати пояснення причин своєї неявки до суду сьогодні о дев'ятій ранку. Крім того, за словами судді, Ю. ТИМОШЕНКО висловлювала неповагу до свідка (до арешту Ю. ТИМОШЕНКО суд допитував чинного прем'єр-міністра Миколу АЗАРОВА).