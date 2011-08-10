На Закарпатті зафіксовано землетрус силою 3-4 бали

Сьогдні вранці у районі міста Берегово Закарпатської області зафіксовано підземні поштовхи силою 3-4 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє офіційний сайт Управління МНС у Закарпатській області з посиланням на відділ сейсмічності Карпатського регіону.

За попередніми даними, травм, жертв серед населення, руйнування будівель та споруд не зафіксовано.

У МНС зазначають, що поштовхи силою 3-4 бали відчуваються всередині приміщень, наче коливання від транспорту. Може бути чути скрип підлоги, дзвін посуду, тремтіння меблів. Максимальне значення за шкалою Ріхтера - 12 балів.