Україна готова до співпраці з Митним союзом у форматі "три плюс один" - Азаров

Україна готова наповнювати конкретним змістом співпрацю з Митним союзом у форматі "три плюс один".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на Російсько-Українському економічному форумі у Києві.

«Ми прихильники того, щоб за столом переговорів з російською стороною насамперед, а також з білоруськими і казахськими колегами, вивчаючи їх досвід у плані створення Митного союзу, розглядаючи ті конкретні юридичні варіанти угод, поетапно приймати ті чи інші документи, тобто наповнювати формулу, яку висунув наш Президент - "три плюс один", цілком конкретним економічним змістом. Це сенс нашої позиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що ще рік тому було досягнуто домовленість з Росією про співпрацю у розвитку ядерної енергетики, освоєнні космосу, авіабудуванні, а також в аграрній сфері.

М.АЗАРОВ відзначив, що реалізація домовленостей часто гальмується бюрократичними перешкодами і питаннями конкуренції.

Також М.АЗАРОВ наголосив, що Україні і країнам Митного союзу було б вигідно координувати свою позицію на деяких зовнішніх ринках, зокрема, на аграрному. Враховуючи експортний потенціал України у 24 млн. тонн зерна, Росії – 35 млн. тонн, Казахстану – 15 млн. тонн, об`єднавши зусилля, на думку М.АЗАРОВА, можна було зайняти досить серйозну частку світового аграрного ринку. «Як легше виходити на цей ринок - разом чи окремо», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1".

Водночас 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

16 липня джерело у структурах, пов`язаних з Митним союзом, повідомило УНІАН, що під час засідання комісії Митного союзу 15 липня пропозиції України щодо співпраці з МС у форматі «3+1» не розглядалися.

«Цього питання не було на порядку денному і воно не обговорювалося», - сказав співбесідник агентства.

Крім того, за деякими даними, пропозиції України щодо співпраці з Митним союзом, передані російській стороні 8 липня по лінії МЗС, знаходяться в урядових структурах Росії і не надходили для розгляду у комісію Митного союзу.