Турчинов: у січні 2009 року жоден міністр не висловився проти підписання угоди з Росією

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що на засіданні уряду 19 січня 2009 року жоден із міністрів не висловився проти підписання газової угоди з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час допиту у Печерському райсуді Києва як свідка у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Жоден член уряду не висловився проти підписання угод на умовах, про які домовилася прем’єр-міністр. Жоден не висловив позицію, що не можна підписувати угоду, тому що всі розуміли, наскільки небезпечна ситуація в країні», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, навіть міністри, призначені в уряд Ю.ТИМОШЕНКО за квотою тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, також не зробили жодної заяви про неможливість підписання газових угод.

За його словами, єдине зауваження стосувалося того, що не можна підписувати угоду за фіксованою ціною в розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів газу.

О.ТУРЧИНОВ почав давати свої свідчення з історії постачання природного газу в Україну з часів президентства Леоніда КУЧМИ, коли було закладено перші корупційні схеми через компанію «Уралтрансгаз», діяльність якої було згорнуто в 2004 році після заяви Посольства США. Після цього було розпочато роботу зі створення нової структури – компанії «РосУкрЕнерго», яка стала посередником у процесі постачання російського природного газу в Україну.

«Повністю держава почала залежати не від міждержавних переговорів, а від позиції комерційних інтересів і корупційних схем приватної структури», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Через 20 хвилин надання свідчень О.ТУРЧИНОВИМ один із представників державного обвинувачення звернувся до суду з проханням припинити виступ свідка, оскільки його свідчення не стосуються суті обвинувачень, висунутих Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте суд не сприйняв протест прокурорів, оскільки захист Ю.ТИМОШЕНКО став наполягати на тому, що інформація про діяльність «РосУкрЕнерго» згадується у декількох томах матеріалів кримінальної справи, зокрема, у показах В.ЮЩЕНКА, екс-міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА та екс-голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.

Адвокат Юрій СУХОВ звернувся з проханням до учасників процесу «толерантно ставитися до свідка захисту». «За будь-яких умов історія виникнення цієї теми є основою позиції захисту», - повідомив він.

Після цього О.ТУРЧИНОВ продовжив свідчити суду про причини виникнення та функції компанії «РосУкрЕнерго» на внутрішньому енергетичному ринку України. У представників державного обвинувачення не виникло жодного питання до О.ТУРЧИНОВА. Свої питання йому ставлять Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники.

Допит О.ТУРЧИНОВА триває вже одну годину 20 хвилин.