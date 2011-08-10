Янукович і Медведєв завтра в Сочі обговорять українські пропозиції щодо співпраці з МС

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ завтра в Сочі планують обговорити українські пропозиції щодо співпраці з Митним союзом у форматі «три плюс один», передані російській стороні 8 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що ці пропозиції продовжують перебувати у стадії обговорення на рівні урядових уповноважених.

«Завтра ті напрацювання, які зараз є, наш президент обговорюватиме з президентом Росії», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться його зустріч з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ. «Я думаю, що в рамках тих рішень, які завтра будуть прийняті, швидше за все, найближчим часом відбудеться і моя зустріч з прем`єр-міністром ПУТІНИМ, де ми продовжимо обговорення тих питань (про співпрацю з Митним союзом – УНІАН). Формула «3 плюс 1» я думаю, цілком може бути наповнена абсолютно реальним змістом. Ми зацікавлені у цілій низці угод, які зараз формуються або сформовані вже Митним союзом. Над цими угодами зараз саме і ведеться робота», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1".

Водночас 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

16 липня джерело у структурах, пов`язаних з Митним союзом, повідомило УНІАН, що під час засідання комісії Митного союзу 15 липня пропозиції України щодо співпраці з МС у форматі «3+1» не розглядалися.

«Цього питання не було на порядку денному і воно не обговорювалося», - сказав співбесідник агентства.

Крім того, за деякими даними, пропозиції України щодо співпраці з Митним союзом, передані російській стороні 8 липня по лінії МЗС, знаходяться в урядових структурах Росії і не надходили для розгляду до комісії Митного союзу.