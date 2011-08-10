Суд вчетверте відмовився звільнити Тимошенко з-під варти
20:02, 10 серпня 2011Різне
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Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив у задоволенні клопотання захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про скасування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після поновлення судового розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО після перерви.
«Суд відмовив у задоволенні клопотання про скасування міри запобіжного заходу. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.
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