Суд вчетверте відмовився звільнити Тимошенко з-під варти

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив у задоволенні клопотання захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про скасування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після поновлення судового розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО після перерви.

«Суд відмовив у задоволенні клопотання про скасування міри запобіжного заходу. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.