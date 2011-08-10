Головне на 10 серпня

Фінанси

Азаров закликає Мінфін - держбюджет-2012 повинен бути «гранично економним»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав Міністерство фінансів України при розробці проекту державного бюджету на 2012 рік передбачити в ньому заходи зі згладжування можливих економічних ризиків на світових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України.

«Цей бюджет нам потрібно скласти з великим запасом міцності, образно кажучи, створити захисну дамбу проти цілком ймовірних викликів на світових ринках. Бюджет повинен бути гранично ощадливим. Дефіцит бюджету потрібно звести до мінімуму», - сказав прем`єр, відзначивши при цьому, що в документі, в той же час, повинні бути відображені адекватні витрати на соціальний захист населення, а також на створення резервів, які дозволять «пережити непростий час».

Прем`єр також підкреслив, що проект документа повинен корелювати з програмою імпортозаміщення, яку в даний час розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі, тобто повинен бути спрямований на захист і створення умов для вітчизняного товаровиробника.

«Кожен рядок витрат необхідно уважно проаналізувати: як це збільшить внутрішнє виробництво в Україні, як це збільшить споживання українських товарів і послуг», - сказав М. АЗАРОВ.

У зв`язку з цим прем`єр доручив першому віце-прем`єру-міністру економічного розвитку і торгівлі України Андрію КЛЮЄВУ гранично прискорити розробку програми імпортозаміщення. При цьому при її розробці залучити учасників ринку.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року М. АЗАРОВ доручив А. КЛЮЄВУ розробити програму імпортозаміщення товарів виробничого призначення.

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Надходження до бюджету від ліцензування алкоголю і тютюну перевищили 438 млн. грн.

Надходження від ліцензування виробництва і обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів до загального фонду державного бюджету України у січні-липні 2011 року становили 438,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Зокрема, від ліцензування виробництва надійшло 131,9 тис. грн., від оптової торгівлі – 79,8 млн. грн., від роздрібної торгівлі – 355,6 млн. грн.

Повідомляється, що на 29 липня 2011 року в Україні діяли 195,587 тис. ліцензій. З них на виробництво спирту – 59 ліцензій, виробництво тютюнових виробів – 12, виробництво алкогольних напоїв – 199, на оптову торгівлю – 540, роздрібну торгівлю – 94,777 тис.

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ЦВК хоче понад 1 млрд. 57 млн. грн. на проведення парламентських виборів-2012

Центральна виборча комісія пропонує передбачити у державному бюджеті на 2012 рік понад 1 млрд. 57 млн. грн. на проведення парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії, сьогодні під головуванням Володимира ШАПОВАЛА відбулося чергове засідання комісії.

Відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу України, ЦВК затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" до проекту державного бюджету України на 2012 рік у сумі 1 млрд. 57 млн. 400 тис. грн.

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ПЕК

Чотири шахти ДВЕК можуть передати в концесію ДТЕК

Шахти «Південнодонбаська № 3», «ім. Скочинського», «Жовтневий рудник» та «Трудівська», що входять в даний час до складу державного об`єднання «Донецька вугільна енергетична компанія» (ДВЕК), можуть перейти в концесію найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК.

Про це УНІАН повідомив голова Донецької об`єднаної територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Євген БОНДАРЕНКО.

За його словами, ДТЕК ще з минулого року в рамках механізмів приватноправового партнерства вкладає кошти у розвиток шахт об`єднання (закупівля гірничошахтного устаткування), натомість викуповуючи вугільну продукцію, видобуту ДВЕК (викуповує донька ДТЕК «ДТЕК Трейдинг»). Він уточнив, що в рамках даної схеми ДТЕК інвестував у розвиток шахт об`єднання близько 400 млн. грн.

За словами Є.БОНДАРЕНКА, у випадку схвалення на рівні Міненерговугілля та уряду передачі шахт ДВЕК в концесію після прийняття відповідного законопроекту згадані 4 шахти будуть виділені в окрему юридичну особу, а інші 6 шахт залишаться державними.

«З жовтня може набути чинності закон, що регулює передачу шахт у концесію (рег. № 8632, ще не розглядався парламентом - УНІАН) і з урахуванням всіх необхідних процедур про реальну концесію можна буде говорити з початку наступного року», - сказав Є.БОНДАРЕНКО.

Він також повідомив, що в п`ятницю, 12 серпня, Донецький терком ПРВП планує провести збори з представниками профкомів згаданих шахт, в якому, як очікується, візьмуть участь представники ДТЕК.

У прес-службі ДТЕК офіційно зазначену інформацію не коментують.

Довідка УНІАН. Шахти «Південнодонбаська № 3», «ім. Скочинського» і «Жовтневий рудник» спеціалізуються на видобутку коксівного вугілля. Промислові запаси вугілля марок Г і Ж на шахті «Південнодонбаська № 3» оцінюються в 150 млн. тонн, «ім. Скочинського» (Г, Ж, Т) - 139 млн. тонн, «Жовтневий рудник» (Г, ДГ, Ж) - 96 млн. тонн.

Шахта «Трудівська» спеціалізується на видобутку енергетичного вугілля марки Д. Промзапаси - 78 млн. тонн.

У січні-червні ц.р. на шахтах ДВЕК видобуто 988,2 тис. тонн вугілля, з яких 626,2 тис. тонн - коксівне вугілля.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management (м. Донецьк), 10% акцій якої належить Рінату АХМЕТОВУ.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ВАТ «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вуглевидобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія», Донецьк) в 2010 році збільшили видобуток рядового вугілля на 8,7%, або 1,528 млн. тонн, у порівнянні з 2009 роком, - до 19,164 млн. тонн.

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На Донеччині з 90% перевірених шахтних копрів заборонено експлуатацію більше половини

На шахтах Донецької області станом на 9 серпня за результатами перевірки понад 90% металевих копрів, більше половини були заборонені для експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби гірського нагляду та промислової безпеки Україні, через виявлені порушення заборонено експлуатацію 62 копрів з 109 обстежених.

На даний момент з 5 вугільних підприємств вже усунули виявлені порушення і отримали дозвіл на відновлення призупинених робіт.

У прес-службі зазначили, що остаточна інформація буде оприлюднена після закінчення перевірок. Також, згідно з графіком, до жовтня 2011 року в регіоні триватимуть перевірки технічного стану баштових копрів, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового ствола - надшахтної споруди, в якому розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер заввишки 68,7 метрів був побудований у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою»).

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Польський ING OFE придбав 8,5% акцій української Coal Energy

Польський приватний пенсійний фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny на початку серпня придбав 8,5% акцій української компанії Coal Energy, запропонованих у рамках первинного розміщення на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням компанії, переданим УНІАН, польський фонд, який завершив операцію 3 серпня, придбав 3826416 акцій.

Як повідомляв УНІАН, Coal Energy продав в рамках проведеного наприкінці липня - початку серпня IPO 25% своїх акцій за понад 80 млн доларів.

Компанія продала папери за ціною близько 20 злотих за штуку при визначеній максимальній у проспекті емісії 32 злотих.

Сьогодні вранці акції компанії торгувалися в межах 16,6-17,5 злот. за штуку.

Довідка УНІАН. Активи Coal Energy, яка володіє 10 шахтами, гірничозбагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів, на 31 березня 2011 року становили майже 90 млн доларів.

Компанія за 9 місяців фінансового 2011 року, що закінчився 30 червня, отримала чистий прибуток майже 30 млн доларів у порівнянні з близько 5 млн за весь 2010 рік.

75% акцій компанії належать голові ради директорів Віктору ВИШНЕВЕЦЬКОМУ та його родині.

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Міжнародні відносини

Янукович і Медведєв завтра в Сочі обговорять українські пропозиції щодо співпраці з МС

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ завтра в Сочі планують обговорити українські пропозиції щодо співпраці з Митним союзом у форматі «три плюс один», передані російській стороні 8 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що ці пропозиції продовжують перебувати у стадії обговорення на рівні урядових уповноважених.

«Завтра ті напрацювання, які зараз є, наш президент обговорюватиме з президентом Росії», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться його зустріч з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ. «Я думаю, що в рамках тих рішень, які завтра будуть прийняті, швидше за все, найближчим часом відбудеться і моя зустріч з прем`єр-міністром ПУТІНИМ, де ми продовжимо обговорення тих питань (про співпрацю з Митним союзом – УНІАН). Формула «3 плюс 1» я думаю, цілком може бути наповнена абсолютно реальним змістом. Ми зацікавлені у цілій низці угод, які зараз формуються або сформовані вже Митним союзом. Над цими угодами зараз саме і ведеться робота», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1".

Водночас 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

16 липня джерело у структурах, пов`язаних з Митним союзом, повідомило УНІАН, що під час засідання комісії Митного союзу 15 липня пропозиції України щодо співпраці з МС у форматі «3+1» не розглядалися.

«Цього питання не було на порядку денному і воно не обговорювалося», - сказав співбесідник агентства.

Крім того, за деякими даними, пропозиції України щодо співпраці з Митним союзом, передані російській стороні 8 липня по лінії МЗС, знаходяться в урядових структурах Росії і не надходили для розгляду до комісії Митного союзу.

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Україна готова до співпраці з Митним союзом у форматі "три плюс один" - Азаров

Україна готова наповнювати конкретним змістом співпрацю з Митним союзом у форматі "три плюс один".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на Російсько-Українському економічному форумі у Києві.

«Ми прихильники того, щоб за столом переговорів з російською стороною насамперед, а також з білоруськими і казахськими колегами, вивчаючи їх досвід у плані створення Митного союзу, розглядаючи ті конкретні юридичні варіанти угод, поетапно приймати ті чи інші документи, тобто наповнювати формулу, яку висунув наш Президент - "три плюс один", цілком конкретним економічним змістом. Це сенс нашої позиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що ще рік тому було досягнуто домовленість з Росією про співпрацю у розвитку ядерної енергетики, освоєнні космосу, авіабудуванні, а також в аграрній сфері.

М.АЗАРОВ відзначив, що реалізація домовленостей часто гальмується бюрократичними перешкодами і питаннями конкуренції.

Також М.АЗАРОВ наголосив, що Україні і країнам Митного союзу було б вигідно координувати свою позицію на деяких зовнішніх ринках, зокрема, на аграрному. Враховуючи експортний потенціал України у 24 млн. тонн зерна, Росії – 35 млн. тонн, Казахстану – 15 млн. тонн, об`єднавши зусилля, на думку М.АЗАРОВА, можна було зайняти досить серйозну частку світового аграрного ринку. «Як легше виходити на цей ринок - разом чи окремо», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1".

Водночас 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

16 липня джерело у структурах, пов`язаних з Митним союзом, повідомило УНІАН, що під час засідання комісії Митного союзу 15 липня пропозиції України щодо співпраці з МС у форматі «3+1» не розглядалися.

«Цього питання не було на порядку денному і воно не обговорювалося», - сказав співбесідник агентства.

Крім того, за деякими даними, пропозиції України щодо співпраці з Митним союзом, передані російській стороні 8 липня по лінії МЗС, знаходяться в урядових структурах Росії і не надходили для розгляду у комісію Митного союзу.

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Справа Тимошенко

Суд вчетверте відмовився звільнити Тимошенко з-під варти

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив у задоволенні клопотання захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про скасування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після поновлення судового розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО після перерви.

«Суд відмовив у задоволенні клопотання про скасування міри запобіжного заходу. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.

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Турчинов: у січні 2009 року жоден міністр не висловився проти підписання угоди з Росією

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що на засіданні уряду 19 січня 2009 року жоден із міністрів не висловився проти підписання газової угоди з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час допиту у Печерському райсуді Києва як свідка у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Жоден член уряду не висловився проти підписання угод на умовах, про які домовилася прем’єр-міністр. Жоден не висловив позицію, що не можна підписувати угоду, тому що всі розуміли, наскільки небезпечна ситуація в країні», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, навіть міністри, призначені в уряд Ю.ТИМОШЕНКО за квотою тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, також не зробили жодної заяви про неможливість підписання газових угод.

За його словами, єдине зауваження стосувалося того, що не можна підписувати угоду за фіксованою ціною в розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів газу.

О.ТУРЧИНОВ почав давати свої свідчення з історії постачання природного газу в Україну з часів президентства Леоніда КУЧМИ, коли було закладено перші корупційні схеми через компанію «Уралтрансгаз», діяльність якої було згорнуто в 2004 році після заяви Посольства США. Після цього було розпочато роботу зі створення нової структури – компанії «РосУкрЕнерго», яка стала посередником у процесі постачання російського природного газу в Україну.

«Повністю держава почала залежати не від міждержавних переговорів, а від позиції комерційних інтересів і корупційних схем приватної структури», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Через 20 хвилин надання свідчень О.ТУРЧИНОВИМ один із представників державного обвинувачення звернувся до суду з проханням припинити виступ свідка, оскільки його свідчення не стосуються суті обвинувачень, висунутих Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте суд не сприйняв протест прокурорів, оскільки захист Ю.ТИМОШЕНКО став наполягати на тому, що інформація про діяльність «РосУкрЕнерго» згадується у декількох томах матеріалів кримінальної справи, зокрема, у показах В.ЮЩЕНКА, екс-міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА та екс-голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.

Адвокат Юрій СУХОВ звернувся з проханням до учасників процесу «толерантно ставитися до свідка захисту». «За будь-яких умов історія виникнення цієї теми є основою позиції захисту», - повідомив він.

Після цього О.ТУРЧИНОВ продовжив свідчити суду про причини виникнення та функції компанії «РосУкрЕнерго» на внутрішньому енергетичному ринку України. У представників державного обвинувачення не виникло жодного питання до О.ТУРЧИНОВА. Свої питання йому ставлять Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники.

Допит О.ТУРЧИНОВА триває вже одну годину 20 хвилин.

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Фондовий ринок

Через «фондову паніку» поляки втратили майже 9 млрд дол.

Масовий розпродаж акцій на світових фондових ринках з початку серпня призвів до зменшення заощаджень польських громадян на близько 8,9 мільярдів доларів (1 дол = 2,8 злотих.).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише в середу польське видання Rzeczpospolita, журналісти якого порахували збитки поляків від переоцінки вартості їхніх заощаджень, вкладених в різного роду інвестиційні інструменти.

За оцінками газети, більше 4 млрд доларів своїх заощаджень поляки втратили у приватних пенсійних фондах, майже 3 млрд на інвестиціях в акції і близько 2 млрд у інвестиційних фондах.

Rzeczpospolita відзначила, що за шість торгових сесій Варшавської фондової біржі вартість польських компаній, які котируються на ній, зменшилася майже на 35 млрд доларів.

"Про масштаби переоцінки свідчить той факт, що коли восени 2008 року банкрутував Lehman Brothers, що поклало початок найбільшій за останні 80 років світовій фінансовій кризі, вартість фірм у Варшаві за приблизно такий же час зменшилася на 8 млрд доларів", - написало видання.

Газета також відзначила, що подорожчання швейцарського франка до польського злотого збільшило у серпні заборгованість поляків за іпотечними кредитами на більш ніж 5 млрд доларів (франк, який перед самою кризою 2008 року коштував близько 2 злотих, а після неї у саму гостру фазу не перевищував рівень 3,5 злотих, вчора коштував більше 4 злотих, встановивши новий історичний рекорд - УНІАН).

За даними газети, іпотеку в франках взяли 700 тис. поляків з 1,5 млн, які купували житло із залученням банківського фінансування.

Як повідомляв УНІАН, з початку серпня на світових фондових майданчиках почалвся масовий розпродаж акцій та інших ризикових активів через побоювання інвесторів щодо можливої ​​другої хвилі світової кризи, причиною якої цього разу може бути проблема з обслуговуванням боргів США і в Європі.

Наприкінці минулого тижня рейтингове агентство Standard & Poor`s вперше за всю історію США зменшило інвестиційний рейтинг країни з ААА до АА+, що посилило паніку серед інвесторів.

Довідка УНІАН. Заощадження громадян 38-мільйонної Польщі на кінець першого кварталу ц.р. становили близько 330 млрд доларів, що рівнозначно 70% торішнього ВВП країни.

Половину заощаджень поляки тримають на депозитах в банках, 25% - у пенсійних фондах, а рештe - в інших «інструментах».

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Фондові ринки Азії різко пішли вгору

Основні фондові ринки Азії відкрилися вранці в середу значним зростанням після того, як Dow Jones і NASDAQ у США відіграли значну частину втрат, які ці індекси зазнали днем раніше.

Японський Nikkei виріс на 1,92%, склавши 9116,38 пункту, а південнокорейський KOSPI знизився на 4,2%.

Фондові ринки США відіграли у вівторок значну частину падіння на тлі заяви Федеральної резервної системи (ФРС) США про те, що відсоткова ставка залишається незмінною, на рекордно низькому рівні - 0,25%, передає "Газета.Ru".

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Індекс ПФТС станом на 16:30 упав на 2,99%, Української біржі - на 5,43%

Індекс ПФТС станом на 16:30 середи, 10 серпня, впав на 2,99% - до 716,36 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 883 млн. 761 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 5,43% - до 1816,45 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 363 млн. 832 тис. грн., з них на терміновому ринку - 211 млн. 292 тис. грн.

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Агро

Азаров за об`єднання експортних можливостей України, РФ, Білорусі й Казахстану на ринку зерна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідним об`єднання експортних можливостей України, Росії, Білорусі й Казахстану на світовому ринку зерна. Про це він заявив під час IX засідання українсько-російського форуму на тему "Друга хвиля світової кризи. Перспектива українсько-російських відносин", повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Ми могли б координувати свої позиції і щодо світових ринків. Особливо такі позиції, як, наприклад, експорт нашої продукції аграрного комплексу. Цього року експортний потенціал України приблизно 24 мільйони тонн зерна. У Росії, наскільки мені відомо, приблизно 35 мільйонів тонн. Казахстан має експортні можливості приблизно 15 мільйонів тонн. Складемо і одержимо дуже серйозну частку світового ринку. Тому виникає питання: як легше виходити на цей ринок - разом чи окремо?", - поцікавився прем`єр-міністр.

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АМКУ і виробники створять групу для вивчення коливання цін на молоко

Антимонопольний комітет України і виробники молочних продуктів ухвалили рішення про створення при АМКУ робочої групи для грунтовного дослідження ситуації, пов`язаної з коливанням ринкових цін на молоко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету. Таке рішення ухвалене сьогодні під час зустрічі заступника голови АМКУ Михайла РУСИНСЬКОГО з представниками Молочного комітету Європейською Бізнес Асоціації.

Крім того, за результатами зустрічі ухвалено протокольне рішення, яке визначає конкретні заходи, спрямовані на усунення недоліків у функціонуванні цього ринку, що виникають під час формування цін на молочну продукцію.

«Переконаний, що співпраця комітету і представників бізнесу в рамках діяльності робочої групи дозволить ефективно розв’язувати невідкладні проблеми розвитку економічної конкуренції в молочній галузі, а також оперативно реагувати на зміни в структурі ринку», – наголосив М.РУСИНСЬКИЙ.

Заступник голови комітету також відзначив, що увага органів Комітету на ринку молока залишається прикутою до попередження і припинення змов, зловживань монопольним становищем, випадків недобросовісної конкуренції.

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Мінагропрод має намір ініціювати здешевлення міндобрив на внутрішньому ринку

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір ініціювати здешевлення мінеральних добрив на внутрішньому ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив сьогодні під час брифінгу в КМУ міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

У повідомленні прес-служби говориться, що вартість мінеральних добрив на внутрішньому ринку України за останні п`ять років зросла більш ніж втричі, і тепер значно перевищує вартість таких самих добрив за кордоном. За словами міністра, цю проблему урядовці вирішуватимуть вже найближчим часом.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що для збільшення валового виробництва зернових аграрії мають збільшити показники внесення живильних речовин, але виконанню цього завдання не сприяє динаміка цін на мінеральні добрива. «У 2006 році витрати на внесення мінеральних добрив на один гектар посівних площ становили 500 грн. У 2011 році, за прогнозом, ці витрати становитимуть 1 тис. 600 грн. Іншими словами, вартість мінеральних добрив за останні п`ять років зросла більш ніж утричі», – заявив міністр.

При цьому, за його словами, вартість однієї тонни мінеральних добрив на внутрішньому ринку становить 401 дол., а вартість експортованої тонни таких самих добрив – 300 дол. «Як наслідок, із 5,2 млн. тонн мінеральних добрив, які виробляються в Україні, лише 1,2 млн. тонн йдуть на внутрішнє споживання, а все решта – експортується», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також додав, що вже доповів про цю ситуацію прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ. «Ми сподіваємося, що найближчим часом це питання буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів, після чого будуть розроблені пропозиції щодо системи здешевлення добрив на внутрішньому ринку», – сказав міністр.

Повідомляється також, що сьогодні сільгоспвиробники продовжують закупівлю мінеральних добрив для внесення їх під урожай наступного року. Станом на 5 серпня, з урахуванням перехідних залишків, у наявності є 175 тис. тонн живильних речовин міндобрив, що становить 37% від заявлених.

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Транспорт/Зв`язок

Залізниці України в 2012-2016 рр. придбають 509 локомотивів – держпрограма

Залізниці України ("Укрзалізниця") в 2012-2016 роках мають намір придбати 509 локомотивів на загальну суму 28,67 млрд. грн.

Це передбачено Програмою оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 рр., яка затверджена постановю Кабінету міністрів №840 від 1 серпня ц.р. Документ опубліковано на сайті уряду.

Відповідно до програми, в 2012 році планується придбати 66 локомотивів на суму 3 млрд. грн., в 2013 році – 104 локомотиви на 5,2 млрд. грн., в 2014 році – 110 локомотивів на 6,1 млрд. грн., в 2015 році – 114 локомотивів на 6,8 млрд. грн. і в 2016 році – 115 локомотивів на 7,4 млрд. грн.

Виконання програми передбачається здійснювати за рахунок власних і залучених коштів залізниць України, а також інших джерел, орієнтовно, в обсягу не менш як 28 млрд. 674,63 млн. грн.

У документі говориться, що абсолютна більшість тягового рухомого складу українських залізниць побудована згідно з технічними вимогами 60-х років минулого століття і характеризується збільшеними експлуатаційними витратами, що постійно зростають, і має низьку економічність порівняно з локомотивами нового покоління.

На даний час відпрацювали встановлений заводами-виробниками нормативний термін служби 75% електровозів. Темпи старіння локомотивного парку залізниць України значно перевищують темпи придбання нових сучасних зразків тягового рухомого складу в результаті щорічного недостатнього фінансування для відповідного оновлення.

Зазначається, що в найближчі три роки весь парк вантажних електровозів серії ВЛ8 потребуватиме списання за терміном служби, технічним станом і критеріями безпеки. Тому планується збільшити обсяги придбання нових локомотивів за рахунок щорічного виділення відповідного фінансування, яке гарантовано може здійснюватися у разі ухвалення Програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки.

Нагадаємо, що 20 липня 2011 року «Укрзалізниця» підписала два меморандуми про співпрацю у виробництві вантажних електровозів. Перший - із ЗАТ «Трансмашхолдинг» і ВАТ «Луганськтепловоз» про будівництво для українських залізниць 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 упродовж 2012-2016 років. Другий - з АТ "Електровозобудівельник" (Грузія) на виробництво 141 магістрального вантажного електровоза постійного струму ВЛ11М/6 та їх аналогів 8Е1і впродовж 2012-2016 років.

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