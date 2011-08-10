Курс НБУ на 11.08.11
20:26, 10 серпня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 11.08.11100 USD США - 797.0800 (на 10 серпня - 797.0800)100 EUR - 1145.1648 (на 10 серпня - 1137.1940)10 RUR - 2.7198 (на 10 серпня - 2.7096)Облікові курси банківських металів на 11.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139787.91 (на 10 серпня-141083.16)961XAG10Срібло-3053.61 (на 10 серпня-3057.60)962XPT10Платина-140046.96 (на 10 серпня-137336.88)964XPD10Паладій-59541.88 (на 10 серпня-57549.18)
Офіційний курс НБУ на 11.08.11
100 USD США - 797.0800 (на 10 серпня - 797.0800)
100 EUR - 1145.1648 (на 10 серпня - 1137.1940)
10 RUR - 2.7198 (на 10 серпня - 2.7096)
Облікові курси банківських металів на 11.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 139787.91 (на 10 серпня - 141083.16)
961 XAG 10 Срібло - 3053.61 (на 10 серпня - 3057.60)
962 XPT 10 Платина - 140046.96 (на 10 серпня - 137336.88)
964 XPD 10 Паладій - 59541.88 (на 10 серпня - 57549.18)
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