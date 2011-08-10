Курс НБУ на 11.08.11

Офіційний курс НБУ на 11.08.11100 USD США - 797.0800 (на 10 серпня - 797.0800)100 EUR - 1145.1648 (на 10 серпня - 1137.1940)10 RUR - 2.7198 (на 10 серпня - 2.7096)Облікові курси банківських металів на 11.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139787.91 (на 10 серпня-141083.16)961XAG10Срібло-3053.61 (на 10 серпня-3057.60)962XPT10Платина-140046.96 (на 10 серпня-137336.88)964XPD10Паладій-59541.88 (на 10 серпня-57549.18)

Офіційний курс НБУ на 11.08.11 100 USD США - 797.0800 (на 10 серпня - 797.0800) 100 EUR - 1145.1648 (на 10 серпня - 1137.1940) 10 RUR - 2.7198 (на 10 серпня - 2.7096) Облікові курси банківських металів на 11.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 139787.91 (на 10 серпня - 141083.16) 961 XAG 10 Срібло - 3053.61 (на 10 серпня - 3057.60) 962 XPT 10 Платина - 140046.96 (на 10 серпня - 137336.88) 964 XPD 10 Паладій - 59541.88 (на 10 серпня - 57549.18)

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