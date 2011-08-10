Анонс на 11 серпня

* Президент України В.Янукович відвідає з робочим візитом м. Сочі на запрошення Президента Російської Федерації Д. Медведєва.

* Робоча поїздка Прем`єр-міністра України Миколи Азарова в Запорізьку область.

* Засідання НКРЕ

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Безпека праці шахтарів. Уроки та висновки з минулих трагедій". Учасники в Києві: Віктор Турманов, голова профспілки працівників вугільної промисловості України, член Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Михайло Волинець, заступник глави комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, голова незалежної профспілки гірників України; У Москві: Іван Мохначук, голова Російського незалежної профспілки працівників вугільної промисловості; Олександр Григор`єв, керівник Відділу стратегічних досліджень Департаменту досліджень

* Відбудеться брифінг в. о. голови ДПС України Олександра Клименка, представників великих підприємств, що займаються імпортом виробів медичного призначення та представників аптечного бізнесу, на теми: Результати моніторингу цін на вироби медичного призначення до 1.08.11 і після 1.08.11 з метою запобігання спробам нажитися на громадянах, необґрунтовано завищуючи ціни; Результати консультації між ДПС України та представниками бізнесових кіл про стабілізацію цін на вироби медичного призначення у зв`язку з набранням чинності з 1.08.11 постанови КМУ № 785 "Про перелік виробів медичного призначення, операції з постачанням яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

* Прес-конференція на тему: «Курсова політика в Україні». Учасники: Ерік Найман, керуючий партнер фінансової компанії «Капітал Таймс»; Олег Устенко, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні; Олексій Лупоносов, фінансовий аналітик.

* Прес-конференція першого заступника голови Держкомтелерадіо України Анатолія Мураховського з нагоди проведення VII Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку. У роботі також візьмуть участь представники Всесвітньої асоціації болгар та Національного центру ділового і культурного співробітництва «Український дім», письменники, видавці.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63