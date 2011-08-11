Біля Печерського райсуду несуть службу близько 2 тисяч правоохоронців

Біля Печерського райсуду Києва несуть службу близько 2 тисяч правоохоронців, у тому числі з кількох інших регіонів, які надають допомогу Київському гарнізону міліції.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Поки що правопорушень у центрі Києва не було зареєстровано.

Біля приміщення Печерського районного суду 10 серпня перебувало близько 350 членів всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України».

Кількість прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вранці становила близько 400 членів Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», до них пізніше приєдналися близько 100 представників партій «Наша Україна», «Фронт Змін» та інших. Крім того, на Хрещатику біля приміщення суду були розташовані 38 наметів мітингувальників.

У цілодобовому режимі для забезпечення охорони громадського порядку та запобігання можливим правопорушенням (таким, як перекриття проїжджої частини вулиць столиці) несуть службу близько 2 тисяч правоохоронців.