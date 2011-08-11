ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Вартість золота «перевалила» за $ 1,8 тис. за унцію" пише - ціни на золото пробили чергову психологічну позначку, сягнувши нового історичного рекорду в $ 1801 за тройську унцію...

http://delo.ua/finance/stoimost-zolota-perevalila-za-18-tys-za-unciju-162653/

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Також «Діло» в публікації «Російських атомників небезпечно допускати до будівництва енергоблоків на Хмельницькій АЕС» пише - в Національному екологічному центрі України сумніваються в компетенції «Росатома» якісно, ​​надійно та безпечно побудувати 2 енергоблоки Хмельницької АЕС. Приводом сумнівів послужили публікації про порушення компанією норм при будівництві ядерних об'єктів...

http://delo.ua/ukraine/rossijskih-atomschikov-opasno-dopuskat-k-stroitelstvu-energoblok-162637/

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«Діло» в публікації «Що спільного між кризами 2008 і 2011 років» пише - на цей раз ситуація інша. Ті, хто дивиться на сьогоднішні проблеми крізь призму 2008 року, ризикують оцінити їх невірно...

http://delo.ua/world/chto-obschego-mezhdu-krizisami-2008-i-2011-godov-162627/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Металургам загрожує спад», в якому пише - обвал на світових фондових ринках знизив капіталізацію українських металургійних та гірничо-видобувних компаній. Однак на обсягах виробництва ситуація, що склалася, поки ще не відбилася...

http://finance.eizvestia.com/full/metallurgam-grozit-spad

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал ««Надра» виходить у світ», в якому пишуть - сьогодні закінчується термін роботи тимчасового адміністратора в банку «Надра» - вже призначені глава правління та спостережна рада фінустанови. За наступні півроку в банку сподіваються повернути минулу довіру вкладників, але експерти впевнені, що очищення репутації займе роки...

http://finance.eizvestia.com/full/nadra-vyhodit-v-svet

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«Економічні відомості» у матеріалі «Сир набирає ціну» пишуть - вартість сиру знову зростає. Експерти сподіваються, що виробники врахують негативні наслідки минулого року - зниження попиту на продукт - і не допустять подібної ситуації в цьому році...

http://markets.eizvestia.com/full/syr-nabiraet-cenu

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Газета «Сьогодні» у публікації «Доля Тимошенко може вирішитися у п'ятницю» пише - в БЮТ вважають, якщо Апеляційний суд змінить запобіжний захід - отже, міжнародний тиск подіяв. Тоді справу відправлять на дорозслідування, а потім Юлю можуть і виправдати. Якщо ні - тоді вже цього тижня Кірєєв закінчить слухати свідків. Їх залишилося всього 12. І через 1,5-2 тижні ми будемо мати обвинувальний вирок - років 8...

http://www.segodnya.ua/news/14276842.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Ціна кавуна з поля до прилавка зростає в три рази» пише - скоро кавуни повинні подешевшати на 30-50 коп./кг, але деякі вже продають за гривню...

http://www.segodnya.ua/news/14276754.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Рейтингові агентства: обвал ринку «замовили»?» пише - останні події на світових ринках активізували атаку на провідні рейтингові агентства. Їхні заяви, на думку обуреної сторони, робляться в інтересах великих інвесторів і часто не відповідають дійсності...

http://economics.unian.net/rus/detail/98342

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Уряд зіграв на випередження з антикризовими заходами» пише - виконаний наказ Володимира Путіна забезпечити ліквідність ринків. Хоча дефіциту грошей ще немає, Мінфін РФ готовий розмістити на депозитах в банках 160 млрд руб. з бюджету...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1337996/dengi_podany

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Також «Ведомости» в публікації «Витрати «Олімпстроя» на Сочі-2014 зростуть у два рази» пишуть - Мінрегіон РФ пропонує уряду збільшити внесок в «Олімпстрой» більш ніж в два рази - до 304 млрд руб. Додаткові витрати вже закладені в бюджеті, але пояснити, чому олімпійський кошторис так різко виріс, ні в міністерствах, ні в держкорпорації не змогли...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1337995/neprozrachnaya_olimpiada

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Видання «Известия» в публікації «Російські капітали сховалися в Швейцарії та Монако» пише - швейцарський франк за участю росіян зміцнився на 30%. Центробанк альпійської республіки закликає згадати про совість і перестати використовувати її валюту як резервну...

http://www.izvestia.ru/news/497044

(УНІАН)