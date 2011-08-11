Янукович і Медведєв обговорюють формат Митного союзу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що під час його зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ вдасться знайти компроміс із питання ціни на російський газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв`ю українським журналістам перед зустріччю з Д.МЕДВЕДЄВИМ, яка відбудеться сьогодні в Сочі.

«Ми в обов`язковому порядку обговорюватимемо це питання. Я вважаю, в наших інтересах, України і Російської Федерації, знайти рішення компромісне, і ми цього прагнутимемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на питання журналістів про можливість оскарження ціни на російський газ для України і розірвання контракту про поставки газу між «Нафтогазом України» і РАТ «Газпром» у зв`язку із судовим розглядом стосовно колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ під час візиту до Сочі ознайомився з ходом будівництва олімпійських об`єктів у Сочі, і в даний час відправився в резиденцію Президента РФ «Бочаров Струмок», де відбудеться його зустріч з Д.МЕДВЕДЄВИМ.

В.ЯНУКОВИЧ перед початком двосторонньої зустрічі зазначив, що Україна готова шукати і знаходити компромісні рішення в рамках співпраці з Росією.

«Ми позитивно ставимося до тієї величезної роботи, яку ви проводите в інтеграційних процесах, і ми готові подивитися і визначити формат участі України. Я думаю, що ми сьогодні про все це поговоримо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що Україна готова шукати і знаходити компромісні рішення в рамках співпраці з Росією. «Думаю, сьогодні ми з вами марно не втратимо час», - сказав Президент України.

У свою чергу Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ на початку зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ відзначив, що порядок денний двосторонньої зустрічі дуже насичений. Зокрема, за словами Президента Росії, під час двосторонньої зустрічі обговорюватимуться питання міждержавного торгового обороту, міграційних процесів, а також вирішення питання про державний кордон, питання регіональної співпраці.

Також Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що буде розглянуто і газове питання.

"Проблем вистачає, і я пропоную концентруватися на них, поговоримо, звичайно, і про розвиток інтеграційних процесів, які йдуть за участю РФ, і про можливе приєднання до цього процесу України, якщо Україна вважатиме це для себе доцільним. Поговоримо, звичайно, і про газову співпрацю, що традиційно є складним (питанням), але від якого нікуди не піти", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.