Засідання українсько-російської комісії відбудеться у вересні-жовтні - Янукович

Засідання Українсько-Російської міждержавної комісії відбудеться у вересні-жовтні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Сочі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перед своєю зустріччю з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Ми, звичайно, порушимо з Президентом МЕДВЕДЄВИМ широкий спектр питань, який є у нас в двосторонніх відносинах. Перш за все, це підготовка до проведення нашої міждержавної комісії, яка відбудеться найближчим часом у вересні, можливо, в жовтні. У нас є про що поговорити», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, спектр українсько-російських питань, які обговорюватимуться, стосується не тільки міждержавних відносин, але й міжгалузевих, міжрегіонального співробітництва та ін.

Як сказав В. ЯНУКОВИЧ, очікується, що в торгово-економічних відносинах Україна і Росія до кінця поточного року вийдуть на міждержавний товарообіг у розмірі близько 50 млрд доларів.

«І ми, як мінімум, повинні подумати, як цю динаміку зберегти», - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.